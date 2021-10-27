Олімпійська збірна США залишилася без генменеджера через сексуальний скандал

Стен Боумен допомагав приховати випадки насильства в команді НХЛ «Чикаго»

Генеральний менеджер олімпійської збірної США з хокею Стен Боумен залишив свою посаду після розслідування про сексуальне насильство в клубі «Чикаго Блекхокс», повідомляє пресслужба федерації США з хокею.

«У світлі того, що сталося, я думаю, що на користь хокею США мені слід піти. Я вдячний за те, що мене обрали, і бажаю нашій команді всього найкращого у Пекіні», – наводить слова Боумена пресслужба. Стен, який є сином найвидатнішого хокейного тренера у США Скотті Буомена, також залишив посаду генерального менеджера Чикаго.

26 жовтня, у ЗМІ з'явилася інформація про накладення штрафу на «Чикаго» з боку НХЛ у розмірі $2 млн за «неналежні процедури та неправильний розгляд» справи про сексуальне насильство. Зазначається, що ексгравець «Чикаго» Олдріч у травні цього року подав до суду на клуб. Він стверджував, що у 2010 році зазнав сексуального насильства з боку колишнього помічника головного тренера Бреда Елдріча. Стен Боумен допомагав приховати ці випадки.

Боумен був призначений на посаду генменджера національної команди США наприкінці березня 2021 року для підготовки збірної до Олімпійських ігор у Пекіні.