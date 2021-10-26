У Пекіні представили дизайн медалей зимової Олімпіади

На одному боку нагороди розташовані 24 точки, які символізують зоряне небо та гармонію між людиною та природою

Оргкомітет Ігор 2022 року в Пекіні презентував дизайн олімпійських та паралімпійських медалей.

На лицьовій стороні медалей розташовані п'ять олімпійських кілець, навколо яких нанесено повну назву змагань англійською мовою – XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022 (XXIV Зимові Олімпійські ігри Пекін-2022).

На реверсі медалей вигравірувано емблему Олімпіади в Пекіні та її повну назву китайською мовою. Крім того, тильна сторона містить кільця, на яких розташовані 24 точки, що символізують зоряне небо та гармонію між людиною та природою.

Для виготовлення коробок нагород був використаний бамбук. Організатори вважають, що це підкреслює особливості китайської культури та відповідає концепції екологічних Ігор».

Проведення Олімпіади у Пекіні заплановано на 4–20 лютого 2022 року.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет розповів, як уникнути карантину перед Іграми в Пекіні.