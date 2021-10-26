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    У Пекіні представили дизайн медалей зимової Олімпіади

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    У Пекіні представили дизайн медалей зимової Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    На одному боку нагороди розташовані 24 точки, які символізують зоряне небо та гармонію між людиною та природою

    Оргкомітет Ігор 2022 року в Пекіні презентував дизайн олімпійських та паралімпійських медалей.

    На лицьовій стороні медалей розташовані п'ять олімпійських кілець, навколо яких нанесено повну назву змагань англійською мовою – XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022 (XXIV Зимові Олімпійські ігри Пекін-2022).

    На реверсі медалей вигравірувано емблему Олімпіади в Пекіні та її повну назву китайською мовою. Крім того, тильна сторона містить кільця, на яких розташовані 24 точки, що символізують зоряне небо та гармонію між людиною та природою.

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    Для виготовлення коробок нагород був використаний бамбук. Організатори вважають, що це підкреслює особливості китайської культури та відповідає концепції екологічних Ігор».

    Проведення Олімпіади у Пекіні заплановано на 4–20 лютого 2022 року.

    Раніше Міжнародний олімпійський комітет розповів, як уникнути карантину перед Іграми в Пекіні.

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    Теги: Олімпіада
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    У Пекіні представили дизайн медалей зимової Олімпіади