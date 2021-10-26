Редактор The Ring назвав п’ятірку найвидатніших українських боксерів

В список обраних потрапив Кід Каплан, який народився в Києві 1901 року

Головний редактор популярного ресурсу про бокс журналу The Ring у традиційному щотижневому випуску відповів на запитання читачів. Серед інших запитань йому запропонували озвучити свою версію «п'ятірки» найкращих в історії українських боксерів.

Відповідь головного редактора: «1. Василь Ломаченко. 2. Олександр Усик. 3. Володимир Кличко. 4. Віталій Кличко. 5. Луїс «Kid» Каплан. Підозрюю, що з цим хлопцем ви не знайомі. Але він народився в Києві в 1901 році, переїхав до Коннектикуту ще дитиною, знайшов себе в боксі, рано перейшов у професіонали, а в 1925 році взяв чемпіонський титул у напівлегкій вазі. 2003-го року він був посмертно включений до Міжнародної зали боксерської слави. За свою 15-річну кар'єру він здобув 109 перемог, у тому числі над членами IBHOF Біллі Петролле, Крістофером «Бетлінгом» Батталіно та Семмі Менделлом».

Раніше Усик розповів, що думає про Ф‘юрі і оцінив свої шанси в майбутньому бою з ним.