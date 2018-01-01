Олімпійський чемпіон Абраменко отримає $50 тисяч призових від бізнесмена Фукса

«Це не просто перемога. Це перша олімпійська медаль в історії українського фристайлу»

Володар «золота» в Пхьончхані Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають по 50 тисяч доларів призових від українського бізнесмена Павла Фукса. «Згідно анонсованої раніше програми мотивації для спортсменів, які виступають за Україну в Пхьончхані, Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають від мене по



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Олександр Абраменко. Фото: НОК України

«Це не просто перемога. Це перша олімпійська медаль в історії українського фристайлу»

Володар «золота» в Пхьончхані Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають по 50 тисяч доларів призових від українського бізнесмена Павла Фукса.

«Згідно анонсованої раніше програми мотивації для спортсменів, які виступають за Україну в Пхьончхані, Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають від мене по 50 тисяч доларів кожен. Це не просто перемога. Це перша олімпійська медаль в історії українського фристайлу. Пишаюся разом з усією Україною!», - написав бізнесмен в своєму телеграм каналі.

Олександр Абраменко. Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фукс обіцяв виплатити українським призерам Олімпіади додаткові призові в розмірі: 50 тисяч доларів за «золото», 25 тисяч - за «срібло» і 15 тисяч - за «бронзу».

Павло Фукс - уродженець Харкова. У складеному журналом «Фокус» рейтингу найбагатших українців за підсумками 2016 року з $270 млн. він займає 24-е місце. Сфера інтересів бізнесмена - нерухомість, нафтогазовий бізнес, банківська сфера.