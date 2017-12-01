Перший олімпійський чемпіон з фристайлу в історії України: що потрібно знати про Олександра Абраменка

«Главком» вирішив нагадати головні досягнення новоспеченого олімпійського чемпіона Ігор-2018

У неділю, 18 лютого, Україна отримала нового олімпійського чемпіона. 29-річний Олександр Абраменко виграв золоту медаль у фристайлі на Олімпійських Іграх в Пхьончхані. У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр виконав стрибок Back Full-Full-Double Full і набрав найбільшу суму балів - 128,51. Таким чином, Абраменко став першим

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Призери Олімпійських ігор-2018 у фристайлі: Цзя Цуньян (срібло), Олександр Абраменко (золото), Ілля Буров (бронза)

«Главком» вирішив нагадати головні досягнення новоспеченого олімпійського чемпіона Ігор-2018

У неділю, 18 лютого, Україна отримала нового олімпійського чемпіона. 29-річний Олександр Абраменко виграв золоту медаль у фристайлі на Олімпійських Іграх в Пхьончхані. У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр виконав стрибок Back Full-Full-Double Full і набрав найбільшу суму балів - 128,51.

Таким чином, Абраменко став першим олімпійським чемпіоном у фристайлі в історії України та приніс нашій збірній першу медаль Олімпійських ігор-2018.

«Главком» вирішив нагадати головні досягнення новоспеченого олімпійського чемпіона Ігор-2018. Отже, що відомо про українського фристайліста Олександра Абраменка?

Народився Олександр 4 травня 1988 року в місті Первомайську Миколаївської області. Закінчив Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Олександр Абраменко. Фото: Getty Images

Про головні досягнення в кар'єрі

Для Абраменка Ігри в Пхьончхані стали вже четвертими за кар'єру. До Олімпіади-2018 українець брав участь у трьох Олімпіадах: у Турині в 2006 рік (24 місце), у Ванкувері в 2010 році (27 місце) та на Іграх-2014, що проходили в Сочі. Тоді український спортсмен зайняв шосту сходинку.

Абраменко неодноразовий призер етапів Кубка світу. У сезоні 2011/12 Абраменко посів друге місце на етапі Кубка світу, що проходив у Мінську. У тому ж сезоні він став третім на етапі в Норвегії. У сезоні 2014/15 українець посів третє місце на етапі в США, а трохи згодом переміг на етапі у Мінську, зайнявши першу сходинку.

Сезон 2015/16 став для нашого спортсмена найуспішнішим. Абраменко тричі підіймався на п'єдестал пошани на етапах Кубка світу. В його активі бронза етапу світового Кубка в Пекіні (Китай), срібло та бронза Дір-Веллі (США).

Завдяки своїм стабільним виступам, справжньому спортивному характеру та високій майстерності в лютому Олександр вперше в історії України виграв загальний залік Кубка світу в акробатиці, ставши володарем Малого кришталевого глобусу.

Також Абраменко взяв участь у шести чемпіонатах світу з фристайлу. Найкращим досягненням на світових форумах стала п'ята сходинка на Чемпіонаті світу-2009 року, який проходив Японії.

Абраменко виграв Малий кришталевий глобус. Фото: niklife

Про важку травму коліна

Минулий сезон українець пропустив через важку травму коліна. До тренувань Абраменко приступив тільки у березні 2017 року. А вже у грудні після відновлення українець здобув свою першу перемогу. Абраменку не було рівних не етапі Кубка Європи в Фінляндії. У поточному сезоні на Кубку світу Абраменко посів друге місце на етапі в Лейк-Плесіді. Наразі у загальному заліку українець посідає шосту сходинку.

Про те, як потрапив у фристайл

За словами самого спортсмена, йому пощастило, що у Миколаєві свого часу був літній трамплін для підготовки фристайлістів.

«Мені пощастило, що у моєму місті, у Миколаєві, свого часу був літній трамплін для підготовки фристайлістів. Якби його не було, я б ніколи в житті не дізнався, що таке фристайл. І просто одного разу у школу прийшов тренер з фристайлу та запросив позайматися, спробувати. Тут навіть визначатися не потрібно було. Була тільки акробатика, і все. На той момент взагалі нічого не було, крім акробатики», - розповів Абраменко.

«Акробатика, слоупстайл, скі-крос – це абсолютно різні напрямки. У нас більше класичні стрибки, правильне виконання, обертання. А у хафпайпу, у слоупстайлу зовсім інші обертання. Тобто неможливо виконувати і ті стрибки, і ті. Тут зовсім різна техніка, тому я просто не зміг би. А потрібно або тим займатися, або цим», - додав він.

Про особисте життя

Олександр Абраменко зустрічається з російською фристайлісткою Олександрою Орловою. На Іграх-2018 Орлова також виступає, у складі ОАР (Олімпійських атлетів Росії). Втім, якщо Абраменко може похизуватися золотою медаллю, то Орлова на цій Олімпіаді зайняла лише восьму сходинку.

Абраменко та Орлова

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

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