Оновлений рейтинг ФІФА: збірна України залишилася на 24 позиції

У березні збірна України зіграє три матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року

Наша команда займає шістнадцяте місце серед представників УЄФА

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних, в якому Україна займає двадцять четверте місце.

У порівнянні з попереднім рейтингом Україна не змінювала позицію і має 1521 бал. Серед представників УЄФА наша національна команда шістнадцята.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 займають наступні місця: Нідерланди – 14, Австрія – 23, Північна Македонія – 65. Все без змін.

Суперники у відбірковому турнірі Чемпіонату світу 2022 року займають наступні позиції: Франція – 2, Фінляндія – 55 (-1), Боснія і Герцеговина – 56 (-1), Казахстан - 122.

У березні збірна України зіграє три матчі кваліфікації ЧС-2022: проти Франції (24.03) на виїзді і проти Фінляндії (28.03) і Казахстану (31.03) вдома.

Повний рейтинг тут.

Джерело: Sport.ua