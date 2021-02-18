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    Оновлений рейтинг ФІФА: збірна України залишилася на 24 позиції

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    У березні збірна України зіграє три матчі кваліфікації&nbsp;Чемпіонату світу 2022&nbsp;року - Оновлений рейтинг ФІФА: збірна України залишилася на 24 позиції
    У березні збірна України зіграє три матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року

    Наша команда займає шістнадцяте місце серед представників УЄФА

    ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних, в якому Україна займає двадцять четверте місце.

    У порівнянні з попереднім рейтингом Україна не змінювала позицію і має 1521 бал. Серед представників УЄФА наша національна команда шістнадцята.

    Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 займають наступні місця: Нідерланди – 14, Австрія – 23, Північна Македонія – 65. Все без змін.

    Суперники у відбірковому турнірі Чемпіонату світу 2022 року займають наступні позиції: Франція – 2, Фінляндія – 55 (-1), Боснія і Герцеговина – 56 (-1), Казахстан - 122.

    У березні збірна України зіграє три матчі кваліфікації ЧС-2022: проти Франції (24.03) на виїзді і проти Фінляндії (28.03) і Казахстану (31.03) вдома.

    Повний рейтинг тут.

    Джерело: Sport.ua

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Збірна України рейтинг
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