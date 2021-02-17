УЄФА змінила час початку матчу «Динамо» – «Брюгге»

Стартовий свисток фінського арбітра Маттіаса Гестраніуса пролунає о 17:00

У четвер, 18 лютого, в Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між київським «Динамо» та бельгійським «Брюгге».

«Враховуючи прогноз погоди у день гри, було прийнято рішення перенести час початку матчу. Після погодження з відповідними службами УЄФА, було постановлено, що стартовий свисток фінського арбітра Маттіаса Гестраніуса пролунає не о 19:55, як було заплановано раніше, а о 17:00», – інформує пресслужба «Динамо».

Варто зазначити, як запевнив журналістів головний агроном НСК «Олімпійський» Максим Стельмах, поле НСК «Олімпійський» до матчу «Динамо» – «Брюгге» буде зігріте і зелене, а тому поєдинок відбудеться за будь якої погоди.

Нагадаємо, бельгійські ЗМІ повідомляли, що гра може не відбутися, якщо в день матчу температура повітря впаде до позначки -15 і нижче. За правилами УЄФА, в такому випадку одна зі сторін може відмовитися від виходу на поле.