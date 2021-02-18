Кабмін дозволив вболівальникам повернутися на трибуни за певних умов

Одним з перших матчів, який має відбутися за участі вболівальників, стане гра «Динамо» проти «Брюгге»

Спортивні арени мають бути запевнені не більше ніж на 50%

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 17 лютого прийняв рішення дозволити вболівальникам відвідувати спортивні події. Перші матчі з глядачами мають відбутися вже 18 лютого.

Причиною для повернення глядачів на трибуни стало те, що Україна переходить до «жовтої» зони карантину.

Відповідно до постанови Кабміну, з 18 лютого в Україні дозволяється проведення офіційних спортивних заходів, а також матчів командних ігрових видів спорту професійних клубів з глядачами із заповнюваністю арен не більше ніж 50% місць.

Крім того, обов’язковими умовами стануть дотримання учасниками відповідних санітарних та протиепідемічних норм і проведення щоденного контролю за станом здоров’я спортсменів.

Зазначимо, що одним з перших матчів, який має відбутися за участі вболівальників, стане гра «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи. Команда зіграє в Києві проти бельгійського «Брюгге» саме 18 лютого, стартовий свисток пролунає о 17:00.

А вже 20 лютого в київському Палаці спорту збірна України з баскетболу зіграє матч відбору на Євробаскет проти Словенії. Тут же 22 лютого відбудеться матч проти Угорщини.

На вихідні, 20-22, лютого заплановані також футбольні матчі УПЛ.