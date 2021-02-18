  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Кабмін дозволив вболівальникам повернутися на трибуни за певних умов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Одним з перших матчів, який має відбутися за участі вболівальників, стане гра &laquo;Динамо&raquo; проти &laquo;Брюгге&raquo;</p> - Кабмін дозволив вболівальникам повернутися на трибуни за певних умов

    Одним з перших матчів, який має відбутися за участі вболівальників, стане гра «Динамо» проти «Брюгге»

    Спортивні арени мають бути запевнені не більше ніж на 50%

    Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 17 лютого прийняв рішення дозволити вболівальникам відвідувати спортивні події. Перші матчі з глядачами мають відбутися вже 18 лютого.

    Причиною для повернення глядачів на трибуни стало те, що Україна переходить до «жовтої» зони карантину.

    Відповідно до постанови Кабміну, з 18 лютого в Україні дозволяється проведення офіційних спортивних заходів, а також матчів командних ігрових видів спорту професійних клубів з глядачами із заповнюваністю арен не більше ніж 50% місць.

    Крім того, обов’язковими умовами стануть дотримання учасниками відповідних санітарних та протиепідемічних норм і проведення щоденного контролю за станом здоров’я спортсменів.

    Зазначимо, що одним з перших матчів, який має відбутися за участі вболівальників, стане гра «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи. Команда зіграє в Києві проти бельгійського «Брюгге» саме 18 лютого, стартовий свисток пролунає о 17:00.

    А вже 20 лютого в київському Палаці спорту збірна України з баскетболу зіграє матч відбору на Євробаскет проти Словенії. Тут же 22 лютого відбудеться матч проти Угорщини.

    На вихідні, 20-22, лютого заплановані також футбольні матчі УПЛ.

    Теги: Кабмін НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Збірна України ФК «Динамо» стадіон УПЛ Євробаскет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies