НСК «Олімпійський» запевняє, що стадіон готовий до матчу «Динамо» – «Брюгге»

Агроном НСК «Олімпійський» гарантує, що під час матчу газон буде теплий

Завдяки підігріву температура поля складає 10-12 градусів тепла

Поле НСК «Олімпійський» до матчу «Динамо» – «Брюгге» буде зігріте і зелене, а тому поєдинок відбудеться за будь якої погоди. У цьому запевнив журналістів програми «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ» головний агроном НСК «Олімпійський» Максим Стельмах.

Два місяці газон відновлювали після першої частини сезону, потім накрили спеціальною «ковдрою» і гріли лампами. Контакту зі снігом під час опадів трава не мала, в неділю покриття з газону зняли, траву підстригли і накрили знов. Зараз завдяки підігріву температура поля складає 10-12 градусів тепла. За словами фахівців, такий газон дозволить командам показувати технічний футбол.

«Якщо хтось говорить, що тут «паркет» чи «дерев’яний» газон, то цього 100% не буде. Просто може бути невеликий конденсат, який буде залишатися на кінчиках трави, тому що зверху мороз, а знизу тепло. Сам газон, структура – теплі. Навіть якщо температура буде дуже низькою під час матчу. Ми вже зараз готові провести цей матч», – заявив Стельмах, відповідаючи на питання про те, що завтра ввечері у Києві може бути до 20 градусів морозу.

Ґрунт під газоном настільки теплий, що на ньому гріються місцеві песики.

Зауважимо, що минулої суботи «Динамо» грало матч чемпіонату України проти «Олімпіка» на стадіоні імені Валерія Лобановського, газон якого був вкритий шаром снігу. Ігор Суркіс після цього заявив, що перші тури після зимової перерви українським командам потрібно грати в Туреччині.

Матч «Динамо» – «Брюгге» має відбутися 18 лютого, початок запланований на 19:55.

Але, як стало відомо, перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» – «Брюгге» можуть почати не о 19:55, а на дві години раніше через морози у Києві.

Згідно з прогнозом погоди, 18 лютого о 20:00 температура впаде до 16 градусів нижче нуля.

Нагадаємо, бельгійські ЗМІ повідомили, що гра може не відбутися, якщо в день матчу температура повітря впаде до позначки -15 і нижче. За правилами УЄФА, в такому випадку одна зі сторін може відмовитися від виходу на поле.