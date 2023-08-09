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Онуку поплічника Путіна із скандалом відсторонено від турніру з гольфу у Латвії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Онуку поплічника Путіна із скандалом відсторонено від турніру з гольфу у Латвії
фото з відкритих джерел

Спортсменці порадили нарешті визначитись із громадянством, якщо вона хоче продовжувати грати у міжнародних турнірах 

Латвійська федерація гольфу призупинила участь у юніорському чемпіонаті країни 14-річної Марії Христенко, яка є онукою колишнього віце-прем'єра Росії Віктора Христенка. Про це пише видання LSM.

Усунення діятиме до прояснення ситуації з громадянством спортсменки. Сама Марія вказала в соцмережах, що живе в Іспанії та представляє як Латвію, так і Росію. У рейтингу балтійської республіки вона посідає 50-е місце і зазначена як росіянка, а в європейському – вказана як представниця Латвії. В обох списках зазначається, що її тренує юрмальський гольф-клуб.

Марія – дочка пасинка віце-прем'єра РФ Тетяни Голікової Володимира Христенка. З 2015 до 2022 року він обіймав посаду президента біофармацевтичної компанії «Нанолек», яка постачає 25% вакцин для національного календаря щеплень Росії.

Мати спортсменки Анастасія Дзех відхрестилась від родичів, і розповіла що Володимир Христенко має громадянство РФ і перебуває під санкціями ЄС, але дівчинка народилася у Ризі, «ніколи не жила з батьком і не має з ним жодних стосунків». «Її родина – це я, і я не в списку санкцій», – заявила вона. При цьому Дзех зазначила, що її дочка має як латвійський, так і російський паспорт.

У своїх соцмережах Дзех заявила, що збирається звертатися до суду, а також надати ситуації максимального розголосу у ЗМІ. «Це не країна, це днище. Більше жодних ілюзій», – написала вона про Латвію.

У Міністерстві освіти і науки Латвії, яке відповідає за спорт, журналісти попросили оцінити ситуацію з гольфісткою. Директор Департаменту спорту Володимир Штейнбергс висловив подив, що «представники російських підсанкційних осіб представляють Латвію». «Це сюрприз, що у нас в країні проживають родичі наближених Путіна», – заявив він.

Радник голови МВС з питань комунікації Андрейс Вайварс зазначив, що якщо неповнолітня особа має російський паспорт, то спецслужби мають можливість оцінити, чи законно було отримано латвійське громадянство.

Він також нагадав, що після досягнення 25 років такій людині доведеться обирати, до якої країни вона хоче належати, оскільки за законодавством Латвії зберегти обидва громадянства назавжди не можна.

У службі державної безпеки наголосили, що Марія Христенко їм відома, але конкретний випадок не пов'язаний із прямою загрозою національній безпеці Латвії.

Дідусь дівчинки Віктор Христенко, який був головою Мінпромторгу РФ, перебуває під санкціями США та Канади, а його дружина Тетяна Голікова – ще й у чорному списку ЄС. Минулого року Фонд боротьби з корупцією, започаткований опозиціонером Олексієм Навальним, випустив розслідування про їх збагачення за час перебування при владі.

«Щоб перерахувати все, чого досягла за своє життя сім'я двох державних службовців Тетяни Голікової та Віктора Христенка, потрібно докласти чимало зусиль. Літак. Гольф-клуб в Іспанії. Три гольф-клуби в Росії. Вілли в Іспанії та Португалії. Нерухомість на Блакитному березі та в Росії. Інвестиції. Частки у фармацевтичних компаніях. Екзотичні покупки. Цікаво дізнатися, скільки Тетяна Голікова та її чоловік вкрали за життя? У нас вийшло 50 мільярдів рублів», – йдеться у фільмі.

ФБК докладно розповів про організовану Голікову та Христенко схему, що дозволила отримати величезні статики, які вони згодом вклали у наддорогу нерухомість за кордоном. Наразі Христенко є  президентом Ділової ради Євразійського економічного союзу.

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Теги: росія спорт паспорт Латвія розслідування громадянство гольф

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