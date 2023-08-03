Україна просить УЄФА відсторонити росіян від своїх обов'язків в організації

УАФ просить усунути представників Росії від своїх обов'язків в УЄФА

УАФ відреагувала на рішення УЄФА надати 15 росіянам місця в адміністративних органах організації

Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на рішення Європейського футбольного союзу (УЄФА) надати 15 росіянам місця в адміністративних органах організації. Як повідомила пресслужба УАФ, до УЄФА було направлено офіційного листа з цього питання.

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УАФ направила лист УЄФА щодо усунення представників терористичної держави від своїх обов'язків в організації фото: УАФ

«Щоб дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, властивих європейській футбольній сім'ї, а також забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників Росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість усунути представників терористичної держави від своїх обов'язків в УЄФА», – йдеться в листі.

Посаду в УЄФА до 2027 року зберіг навіть керівник Російського футбольного союзу Олександр Дюков. Варто зазначити, що всі клуби та збірні з РФ усунуті від офіційних турнірів ФІФА та УЄФА.

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Від України до комітетів УЄФА увійшли дев'ять осіб, а почесним членом організації залишився колишній президент «Динамо» та національної федерації Григорій Суркіс.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова продовжив відсторонення Андрія Павелка від посади президента Української асоціації футболу. Відсторонення продовжено на два місяці – до 2 жовтня включно.

До слова, увечері, 31 липня, у Греції напередодні матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів із «Панатінаїкосом» (перша гра – 1:3) стало зле 15-м представникам українського клубу «Дніпро-1».