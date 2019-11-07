Організатори фіналу Кубка Девіса мають проблеми з продажем квитків



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З 18 по 24 листопада в Мадриді пройде перший розіграш Davis Cup Finals

Менш ніж через 2 тижні в іспанській столиці дебютує чоловічий командний чемпіонат в новому форматі: 6 груп по 3 збірні в кожній боротимуться за вихід у чвертьфінал (п'ятниця), в суботу пройдуть півфінали, а переможець змагань визначиться в неділю.

Як повідомляють британські ЗМІ, на даний момент повністю продані квитки на центральну арену тільки на матчі збірної Іспанії в групі проти Росії і Хорватії (понад 12 тисяч глядачів).

Але крім поєдинків господарів ажіотажу на інші матчі не спостерігається. Британським уболівальникам продано близько 3 тисячі квитків на матчі проти Нідерландів і Казахстану - це найбільший показник серед всіх інших збірних.

З 25 сесій на 3 кортах половину квитків продали тільки для 9 сесій, ще на 5 сесіях відмітка наближається до 50% проданих квитків.

Прес-служба турніру зазначила, що організатори задоволені рівнем продажів на дні чвертьфіналів, півфіналів та фіналу, тоді як на денні сесії в інші дні квитки продати важко, що трапляється і на інших турнірах. На матчі денної сесії на старті турніру на центральному корті між Аргентиною і Чилі, Сербією і Японією розкуплено ще понад 8 тисяч квитків.

Відомо, що організатори співпрацюють з 17 посольствами в Іспанії, щоб залучити членів різних національних спільнот, які проживають на території країни.

Джерело: btu.org.ua