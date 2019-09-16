«Немає вищої честі ніж грати за рідну країну»: несамовитий Стаховський зберіг шанси України в Кубку Девіса



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Сергій Стаховський бився за честь прапора і гімну Федерація тенісу України

Через настання темноти матч українців проти угорців продовжиться ще й сьогодні

Неділя, 15 вересня, так і не визначила переможця в матчі Першої групи Євро-Африканської зони тенісного Кубка Девіса між Угорщиною і Україною, який продовжується в Будапешті.

Як відомо, після двох суботніх поєдинків в одиночному розряді спостерігалася рівновага. Ключову, здавалося б, перемогу мадяри здобули в парній зустрічі, яка відкривала неділю.

Після того питання про переможця начебто мав закривати лідер угорців, єдиний у цьому матчі представник топ-100 рейтингу АТР Мартон Фучовіч. Але Мартона своєю несамовитою грою зупинив багаторічний лідер українського тенісу Серхій Стаховський.

«Немає вищої честі ніж грати за рідну країну, за честь жовто-блакитного кольору, за гімн, від слів якого гусячі шишки по шкірі, за команду, яка не залежно від результату стоятиме разом пліч-о-пліч», - емоційно написав Сергій відразу після матчу на своїх сторінках у соцмережах.

Таким чином, доля поєдинку має вирішитися в протистоянні других номерів команд – Іллі Марченка та Атілли Балаша. Перший сет наш тенісист програв 4:6, а другий був перерваний за рахунку 5:5 через настання темноти.

Розв’язка протистояння запланована на сьогодні, 16 вересня, на 12:00 за київським часом.