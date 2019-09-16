Кубок Девіса: Україна програла Угорщині
Ілля Марченко
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Ілля Марченко поступився Атиллі Балашу в вирішальному поєдинку
Збірна України програла команді Угорщини в матчі Кубка Девіса – 2:3.
У вирішальному поєдинку наш Ілля Марченко поступився Атиллі Балашу – 4:6, 5:7.
Відтак Угорщина отримала путівку до кваліфікаційного раунду Кубка Девіса-2020. Україна наступного сезону продовжить виступи в зональних змаганнях Першої групи Євро-Африканської зони.
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