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    Кубок Девіса: Україна програла Угорщині

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    Ілля Марченко - Кубок Девіса: Україна програла Угорщині
    Ілля Марченко
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    Ілля Марченко поступився Атиллі Балашу в вирішальному поєдинку

    Збірна України програла команді Угорщини в матчі Кубка Девіса – 2:3.

    У вирішальному поєдинку наш Ілля Марченко поступився Атиллі Балашу – 4:6, 5:7.

    Відтак Угорщина отримала путівку до кваліфікаційного раунду Кубка Девіса-2020. Україна наступного сезону продовжить виступи в зональних змаганнях Першої групи Євро-Африканської зони.

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