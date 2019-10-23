Американські бомбардувальники здійснили тренувальний політ над Чорним морем



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Boeing B-52 Stratofortress

Політ тривав приблизно 12 годин

Стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52 провели тренувальний політ над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляється на сайті Європейського Командування Збройних сил США (EUCOM).

«Політ, який тривав приблизно 12 годин, включав навчання з Румунією, Україною та Грузією, що межують з Чорним морем», - йдеться у пресрелізі.

Як зазначається, літак B-52 з другого бомбардувального крила, що виконував рейси з бази ВПС США у Ферфорді (Велика Британія), нещодавно повернувся з польоту в Чорноморському регіоні, який був зосереджений на інтеграції і взаємодії з європейськими союзниками і партнерами.



До слова, сьогодні До слова, сьогодні до військового причалу Практичної Гавані в Одесі пришвартувались катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України Р190 «Слов’янськ» та Р191 «Старобільськ». Зазначимо, що офіційна передача кораблів відбулась в присутності п’ятого президента України Петра Порошенка 27 вересня 2018 року.

Як повідомляв Главком, напередодні патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси.