Американські бомбардувальники здійснили тренувальний політ над Чорним морем
Boeing B-52 Stratofortress
Політ тривав приблизно 12 годин
Стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52 провели тренувальний політ над акваторією Чорного моря.
Про це повідомляється на сайті Європейського Командування Збройних сил США (EUCOM).
«Політ, який тривав приблизно 12 годин, включав навчання з Румунією, Україною та Грузією, що межують з Чорним морем», - йдеться у пресрелізі.
До слова, сьогодні до військового причалу Практичної Гавані в Одесі пришвартувались катериВійськово-Морських Сил Збройних Сил України Р190 «Слов’янськ» та Р191 «Старобільськ». Зазначимо, що офіційна передача кораблів відбулась в присутності п’ятого президента України Петра Порошенка 27 вересня 2018 року.
Як повідомляв Главком, напередодні патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси.