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    Американські бомбардувальники здійснили тренувальний політ над Чорним морем

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    Boeing B-52 Stratofortress - Американські бомбардувальники здійснили тренувальний політ над Чорним морем
    Boeing B-52 Stratofortress

    Політ тривав приблизно 12 годин

    Стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52 провели тренувальний політ над акваторією Чорного моря.

    Про це повідомляється на сайті Європейського Командування Збройних сил США (EUCOM).

    «Політ, який тривав приблизно 12 годин, включав навчання з Румунією, Україною та Грузією, що межують з Чорним морем», - йдеться у пресрелізі.

    Як зазначається, літак B-52 з другого бомбардувального крила, що виконував рейси з бази ВПС США у Ферфорді (Велика Британія), нещодавно повернувся з польоту в Чорноморському регіоні, який був зосереджений на інтеграції і взаємодії з європейськими союзниками і партнерами.

    До слова, сьогодні до військового причалу Практичної Гавані в Одесі пришвартувались катериВійськово-Морських Сил Збройних Сил України Р190 «Слов’янськ» та Р191 «Старобільськ». Зазначимо, що офіційна передача кораблів відбулась в присутності п’ятого президента України Петра Порошенка 27 вересня 2018 року.

    Як повідомляв Главком, напередодні патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси

    Чорне море США політ військові навчання літак військова техніка
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