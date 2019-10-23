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    В Україні заарештували американця, який був добровольцем на Донбасі: юристи розповіли деталі гучної справи

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    <span>Крейг Ланг, громадянин США, доброволець в зоні проведення ООС, під час судвого засідання</span> - В Україні заарештували американця, який був добровольцем на Донбасі: юристи розповіли деталі гучної справи
    Крейг Ланг, громадянин США, доброволець в зоні проведення ООС, під час судвого засідання

    Американця, який служив у АТО, заарештували за подвійне вбивство у США

    Сьогодні, 23 жовтня, в пресцентрі «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Справа американського добровольця Крейга Ланга»
    Запрошені гості:
    • Дмитро Моргун, адвокат, керуючий партнер Адвокатського Об‘єднання ANTEVERIS;
    • Катерина Григораш, старший партнер АО АНТЕВЕРІС, адвокатеса.

    Учасники пресконференції розказали про справу громадянина США Крейга Ланга, який став добровольцем, щоб допомогти здійснювати відсіч російській агресії проти України в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

    Юристи пояснили, чому влада Америки вимагає екстрадиції Ланга до США, де на нього чекає смертна кара.

    Журналісти дізналися, як діє українська сторона у цій ситуації та як складеться доля добровольця.

    Колишні військовослужбовці США Алекс Цвіфельхофер і Крейг Ланг підозрюються у вбивстві подружньої пари, скоєному в штаті Флорида у квітні 2018 року з метою пограбування, при спробі добути гроші на поїздку до Венесуели, щоб «взяти участь у збройному конфлікті проти Боліваріанської Республіки Венесуела».

    Подружня пара мала намір купити у Ланга і Цвіфельхофера зброю на суму 3 тисячі доларів. Ексвійськові кілька разів змінювали місце зустрічі з парою, перш ніж заманити їх на темний безлюдний майданчик.

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