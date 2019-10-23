В Україні заарештували американця, який був добровольцем на Донбасі: юристи розповіли деталі гучної справи трансляція



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Крейг Ланг, громадянин США, доброволець в зоні проведення ООС, під час судвого засідання

Американця, який служив у АТО, заарештували за подвійне вбивство у США

Дмитро Моргун, адвокат, керуючий партнер Адвокатського Об‘єднання ANTEVERIS;

Катерина Григораш, старший партнер АО АНТЕВЕРІС, адвокатеса.

Сьогодні, 23 жовтня, в пресцентрі «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Справа американського добровольця Крейга Ланга»Запрошені гості:

Учасники пресконференції розказали про справу громадянина США Крейга Ланга, який став добровольцем, щоб допомогти здійснювати відсіч російській агресії проти України в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

Юристи пояснили, чому влада Америки вимагає екстрадиції Ланга до США, де на нього чекає смертна кара.

Журналісти дізналися, як діє українська сторона у цій ситуації та як складеться доля добровольця.