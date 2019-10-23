В Україні заарештували американця, який був добровольцем на Донбасі: юристи розповіли деталі гучної справи

В Україні заарештували американця, який був добровольцем на Донбасі: юристи розповіли деталі гучної справитрансляція
Крейг Ланг, громадянин США, доброволець в зоні проведення ООС, під час судвого засідання
Американця, який служив у АТО, заарештували за подвійне вбивство у СШАСьогодні, 23 жовтня, в пресцентрі «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Справа американського добровольця Крейга Ланга»
Запрошені гості:
- Дмитро Моргун, адвокат, керуючий партнер Адвокатського Об‘єднання ANTEVERIS;
- Катерина Григораш, старший партнер АО АНТЕВЕРІС, адвокатеса.
Учасники пресконференції розказали про справу громадянина США Крейга Ланга, який став добровольцем, щоб допомогти здійснювати відсіч російській агресії проти України в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.
Юристи пояснили, чому влада Америки вимагає екстрадиції Ланга до США, де на нього чекає смертна кара.
Журналісти дізналися, як діє українська сторона у цій ситуації та як складеться доля добровольця.
Колишні військовослужбовці США Алекс Цвіфельхофер і Крейг Ланг підозрюються у вбивстві подружньої пари, скоєному в штаті Флорида у квітні 2018 року з метою пограбування, при спробі добути гроші на поїздку до Венесуели, щоб «взяти участь у збройному конфлікті проти Боліваріанської Республіки Венесуела».
Подружня пара мала намір купити у Ланга і Цвіфельхофера зброю на суму 3 тисячі доларів. Ексвійськові кілька разів змінювали місце зустрічі з парою, перш ніж заманити їх на темний безлюдний майданчик.