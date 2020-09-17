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    Парламент дозволив спортивним закладам орендувати державне майно без аукціону

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    Жан Беленюк зі своїм тренером Володимиром Шацьких і міністром спорту Вадимом Гутцайтом мають підстави для доброго настрою - Парламент дозволив спортивним закладам орендувати державне майно без аукціону
    Жан Беленюк зі своїм тренером Володимиром Шацьких і міністром спорту Вадимом Гутцайтом мають підстави для доброго настрою
    Світлина - Фейсбук Жана Беленюка

    На думку нардепа Беленюка, поправки в законодавстві усунуть бюрократичну тяганину

    Сьогодні, 17 вересня, парламент 318-ма голосами підтримав проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту» реєстр.№350, який надає право закладам фізичної культури і спорту на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону за умови збереження та використання орендованих приміщень для розвитку фізичної культури і спорту.

    Чемпіон світу з греко-римської боротьби й нардеп Жан Беленюк пояснив, чому ця ініціатива буде корисною. За його словами, досі великою проблемою в контексті розвитку спорту та забезпечення здорового способу життя населення був той факт, що спортивні клуби, центри олімпійської підготовки та інші спортивні структури не мали змоги брати в оренду державного і комунального майна без проведення аукціону, що суттєво ускладнювало їх роботу, створювало додаткові витрати та бюрократичну тяганину.

    «Надання такого права зазначеним вище закладам сприятиме належній підтримці та розвитку фізичної культури і спорту в нашій державі», - переконаний Беленюк.

     Читайте також: Борець-нардеп Беленюк намагається провести в Київраду особистого тренера
    спорт майно Жан Беленюк парламент
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