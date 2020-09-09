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    Борець-нардеп Беленюк намагається провести в Київраду особистого тренера

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    Жан Беленюк не приховує, що без Володимира Шацьких не був би таким успішним борцем - Борець-нардеп Беленюк намагається провести в Київраду особистого тренера
    Жан Беленюк не приховує, що без Володимира Шацьких не був би таким успішним борцем
    Світлина - Instagram Жана Беленюка

    Спортсмен намагається через публічний простір переконати в доцільності такого кроку Зеленського і Арахамію

    Дворазовий чемпіон світу, срібний призер Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби, а нині народний депутат України від «Слуги народу» Жан Беленюк запевняє, що Київській міській раді потрібен такий обранець, як його особистий тренер, чемпіон світу-2006 з греко-римської боротьби Володимир Шацьких.

    «Зважаючи на те, що незабаром місцеві вибори і наша команда декларує необхідність потрапляння до політики нових, чесних, порядних і професійних людей, вважаю за необхідне підказати нашим керманичам Володимирові Зеленському, Давиду Арахамії, Олександрові Корнієнку, взяти саме таких людей у ту сферу, за яку я особисто відповідаю. Впевнений, що до Київради має потрапити саме така людина від спорту. Щоб не вийшло як минулого разу і рейтинг правлячої партії не танув на очах.

    Володимир Шацьких – громадський діяч, професіонал у сфері спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту України, людина, яка все життя поклала на терен розвитку українського спорту. Старший тренер національної збірної України з греко-римської боротьби, чемпіон світу, заслужений працівник фізичної культури, заслужений майстер спорту, заслужений тренер України. Людина, яка живе в Києві та переймається проблемами нашого міста. За яку, впевнений, не буде соромно абсолютно нікому. Прошу вважати це моїм офіційним зверненням до Президента і керівництва фракції. ДумайТЕ».

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