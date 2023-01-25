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Павелко: усі кримінальні справи проти УАФ – штучні та безперспективні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Павелко: усі кримінальні справи проти УАФ – штучні та безперспективні
Андрій Павелко на пресконференції
скріншот з відео

За словами очільника УАФ 

Президент УАФ Андрій Павелко під час прес-конференції зі спортивними журналістами, прокоментував кримінальні провадження, які відкриті стосовно УАФ. За його словами, усі ці так звані «футбольні справи» старі та цілком безперспективні.

«Усі кримінальні справи проти УАФ – старі, безперспективні та штучні. Я впевнений, що суд ухвалить законні рішення. Усі порушення, які відбуваються зараз, спрямовуватимуться до ЄСПЛ.

На жаль, після двох Майданів я сподівався, що система правоохоронних органів часів Януковича зникла. А вона ще потроху є», – сказав Павелко в розмові з журналістами.

Він також зауважив, що медійні атаки, які періодично реалізовуються проти УАФ, починаючи з 2018 року, та супроводжувалися спробами кримінального тиску на Асоціацію, співпадають або з виборами президента УАФ, або з виборами представників Виконкому УЄФА, або з іншими важливими подіями та досягненнями УАФ, на кшталт, отримання права на підготовку спільної заявки з Іспанією та Португалією на проведення ЧС-2030.

«Пам’ятаєте тему «спасіте мою маму»? (матеріали у соцмережах, спрямовані на дискредитацію УАФ, – ред). Це реалізовувала компанія «Андердог», яка спеціалізується на знищенні іміджу будь-яких компаній чи осіб. Згодом в мережі було їх відео, де вони вже на своїх курсах розповідали, як знищували УАФ завдяки фейкам. Туди ж були підключені, на жаль, певні журналісти. А координувалася робота радником Віктора Медведчука Сергієм Васильєвим. Він писав темники, які й досі «живуть».

Було декілька хвиль в цих атаках, і вони завжди співпадали, чи з виборами, чи з виборами в УЄФА, чи з проведенням фіналу Ліги Чемпіонів, чи з подачею заявки на ЧС.

Зробіть самі висновки: до подачі заявки на ЧС – все тихо, працюємо, відновили чемпіонат, розгорнули гуманітарні штаби. І тільки на етапі подачі заявки, раптом почалася реанімація старих справ», – нагадав Павелко.

Нагадаємо, раніше кримінальні справи проти УАФ коментував адвокат Асоціації Денис Бугай, він назвав їх «пшиком» і такими, що не мають судової перспективи.

Теги: адвокат Андрій Павелко робота відео

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