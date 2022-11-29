Павелко вийде на волю: за президента УАФ внесли заставу

Павелка та Запісоцького підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн

За президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка та генерального секретаря організації Юрія Запісоцького внесено заставу, тож фігуранти справи про корупцію зможуть залишитися на волі. Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

За інформацією джерела, дві застави по 9 млн 880 тис. грн внесла компанія «УАФ Маркетинг».

Офіс генпрокурора опублікував подробиці справи, яку розглядає Печерський суд. Павелка та Запісоцького підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн.

«За даними слідства, під час закупівлі обладнання для будівництва заводу із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків, посадовці УАФ заволоділи 26,5 млн грн. В подальшому вони легалізували частину цих коштів», – сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, для Павелка та Запісоцького було обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тюремного ув'язнення з можливістю внесення застави.

Раніше у будинку президента УАФ Андрія Павелка відбувся обшук. Глава УАФ заперечував проведення обшуків у власному будинку. Однак Павелко наголосив, що ведуться закулісні ігри «з російським слідом», метою яких є усунення нинішнього керівництва Асоціації.

УАФ вважає весь процес роботою на замовлення від колишніх керівників асоціації. На підтримку керівників Асоціації вже висловилися представники УАФ та легенди українського футболу – Олег Протасов та Анатолій Дем’яненко.

Крім того, українські олімпійські чемпіони з футболу, а саме Олексій Михайличенко, Євген Яровенко та Олексій Чередник звернулися до президента України Володимира Зеленського із відкритим листом та закликом про захист футбольної спільноти.

Нагадаємо, учора суд частково задовольнив клопотання прокурора Івана Ковальова про застосування до генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького міри запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення грошової застави. Сьогодні аналогічне рішення у справі так званого «заводу УАФ» суд прийняв і стосовно президента футбольної Асоціації Андрія Павелка. Адвокат УАФ Денис Бугай заявив, що рішення судді першої інстанції будуть оскаржені.

Раніше юристи УАФ наголошували, що справу будівництва заводу УАФ три роки розслідували детективи НАБУ і прокурори САП, жодних доказів вини Павелка вони не встановили. Зараз же слідчі Нацполіції і прокурор ОГП Іван Ковальов фальсифікують матеріали справи та прибрали з нього важливі документи, зокрема, про здійснені за дорученням УАФ платежу на ім'я італійського суді П'єрлуїджі Колліни.

Також нагадаємо, що футбольна спільнота пов'язує кримінальний тиск на УАФ з активною антиросійською позицією Асоціації. В той час, як замовниками дискредитації та кримінального переслідування керівництва УАФ називають окремих представників проросійських політсил, зокрема, ОПЗЖ.

У 2018 році програма «Схеми» провела розслідування, за результатами якого журналісти запідозрили УАФ та її президента Андрія Павелка у корупції через завод із виготовлення штучних полів.

Нещодавно повідомлялося, що мати очільника Української асоціацїї футболу стала власницею маєтку за понад $5 млн.