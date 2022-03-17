Голова юридичного департаменту УАФ розповів про підтримку від футбольного світу

Перший гуманітарний вантаж отримано від футбольних асоціацій Словенії та Словаччини

Директор юридичного департаменту Української асоціації футболу Ігор Грищенко розповів, як європейські футбольні федерації допомагають Україні у війні з російськими окупантами, – повідомляє Sport.ua.

«Ми почали активну роботу з нашими європейськими партнерами, асоціаціями, з приводу постачання в Україну різних гуманітарних вантажів, медикаментів, які необхідні зараз постраждалим від воєнних дій.

Ми тісно співпрацюємо з Закарпатською обласною військовою адміністрацією стосовно завезення та розподілу даних вантажів. Безпосередньо зараз можемо спостерігати, як буде готуватись до відправлення перший гуманітарний вантаж, який ми отримали від асоціацій Словенії та Словаччини.

Асоціація футболу Словенії надала дефібрилятори та коштовне медичне обладнання. А від словацької федерації надійшли, відповідно до нашого запиту, препарати, які на сьогодні були необхідні центральному військовому госпіталю», – сказав Грищенко.

Нагадаємо, що Будинок футболу надано під потреби медицини та військового шпиталю. «До нас сьогодні йдуть вантажі з медичними препаратами, від наших партнерів. Будинок футболу сьогодні знаходиться на передовій: допомагає військовим, київським лікарням, щоб у такий час бути максимально ефективними для перемоги Україні», – сказав президент УАФ Андрій Павелко.