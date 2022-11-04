Війна проти УАФ не вдалася: прокурорам повністю відмовлено у спробах арешту підлеглих Павелка

Справа, в рамках якої тривають спроби переслідування представників УАФ стосується розтрати коштів УЄФА

Сьогодні Голосіївський районний суд м. Києва відмовив прокурорам у бажанні арештувати директорку Департаменту фінансів УАФ Сагайдак Євгенію Степанівну, повідомляє ZN.

Прокуратура клопотала про арешт із можливістю космічного залогу – у розмірі 80 млн грн. Суд у задоволенні цього клопотання відмовив повністю, постановивши рішення про застосування до Євгенії Сагайдак домашнього арешту.

2 листопада, через відсутність доказів вини, прокурорам також було відмовлено й у клопотанні про арешт Генсека УАФ Юрія Запісоцького. Суд, натомість, застосував до нього всего лише особисте зобов’язання.

Справа, в рамках якої тривають спроби переслідування представників УАФ стосується розтрати коштів УЄФА через офшорну компанію «Ньюпорт Менеджмент». Остання фігурувала у гучному футбольному розслідуванні Der Spiegel, як «таємний фонд» «Динамо» та Григорія Суркіса відповідно.

В УАФ, коментуючи вказане провадження, наголошували, що саме чинне керівництво Асоціації виявило багаторічну непрозору схему використання грошей УЄФА та ліквідувало її.

«Підкреслюємо, що заявником у цьому провадженні виступила сама Українська асоціація футболу, водночас відомі обставини вказують на причетність до протиправних схем освоєння коштів попереднього керівництва організації (на той час – ФФУ). Діяли такі схеми понад 20 років, а були ліквідовані тільки зі зміною очільників асоціації. Тобто саме чинне керівництво УАФ їх повністю припинило, що, вочевидь, і спровокувало тепер спроби помсти з боку зацікавлених осіб», – підкреслювали юристи УАФ.

Нагадаємо, як писав «Главком», бізнесмени та політики, які пересиджують війну у Монако, Іспанії та Італії вирішили влаштувати футбольну революцію в Україні. До складу так званої «збірної Монако», що прагне посунути Андрія Павелка з посади президента УАФ за допомогою кримінального та медійного тиску увійшли, зокрема, власник «Динамо» Григорій Суркіс, представники ФК «Рух» Григорій Козловський та Олександр Шевченко, а також екс-президент «Олімпіку» Владислав Гельзін.