Павелко виборов для України місце у Союзі європейських футбольних асоціацій

Російський спецкор La Monde опублікував статтю проти Павелка за кілька годин до голосування в УЄФА

Росіяни з метою недопущення переобрання українського представника до складу Виконкому УЄФА, задіяли західні медіа-ресурси. До такого висновку можна прийти через появу у відомому французькому виданні La Monde негативної статті про президента УАФ Андрія Павелка буквально за кілька годин до голосування Конгресу УЄФА в Лісабоні.

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Автор статті в La Monde під назвою «Справа Павелка: камінь у туфлях боса УЄФА» Ремі Дюпре, за даними з відкритих джерел, є московським спецкором цього французького видання.

У статті, серед іншого, московська спецкор, намагається переконати в тому, що Павелко буцімто «не має права переобиратися» у члени виконкому УЄФА нібито через наявність відповідного «заборонного» рішення суду. Однак такого рішення не існує, про що пресслужба УАФ офіційно інформувала напередодні.

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Негативну публікацію з купою звинувачень на адресу очільника українського футболу, співробітниця російського офісу La Monde опублікувала буквально за кілька годин до початку звітного-виборчого Конгресу УЄФА, де сьогодні пройшли вибори президента організації та членів її Виконавчого комітету.

Попри такі спроби дискредитації український кандидат Павелко отримав підтримку європейських колег: 31 голос «за». Він був переобраний членом Виконкому УЄФА ще на 4 роки.