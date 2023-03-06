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Найвідоміша спортивна газета Іспанії написала про спроби перевороту в Українській асоціації футболу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Найвідоміша спортивна газета Іспанії написала про спроби перевороту в Українській асоціації футболу
Андрій Павелко
фото з відкритих джерел

Перемога Андрія Павелка на виборах УЄФА буде для Росії недобрим знаком – європейське футбольне видання Marca

Найвідоміша спортивна газета Іспанії Marca повідомила про конфлікт в Українській асоціації футболу. Видання пов'язала спроби усунути главу УАФ Андрія Павелка з намірами Росії повернути свої команди у футбольні турніри УЄФА. Сприяти в цьому росіянам має олігарх Роман Абрамович пише видання.

«На 20 грудня було призначено виконком УФА, метою якого є заміна Павелка та призначення на його місце ексгравця збірної України Андрія Шевченка. Деякі члени УАФ засудили позачерговий з'їзд як незаконний», – пише Marca.

«Павелко, який вважається серйозною перешкодою для Росії знайти спосіб повернутися в турніри УЄФА, пообіцяв не допускати країну-агресорку до європейського футболу, допоки триває війна», – пише газета.

«УЄФА ніколи не дозволить Росії повернутися до європейського футболу під час війни. Я не знаю, навіщо вони зустрічаються з УЄФА, але можу вас у цьому запевнити», – цитує видання Павелка під час 2,5-годинної конференції минулого місяця.

«Росія спробувала зблизитися з УЄФА і тепер проводить регулярні зустрічі, щоб виробити сценарій, який дозволить їм знову грати у конкурентоспроможний футбол. Тим часом офіційні зустрічі також відбуваються з Азіатською футбольною конфедерацією, щоб перевірити їхню готовність тимчасово прийняти Росію без необхідності залишати УЄФА.

Згідно з джерелами в Росії, людина, яка працює над тим, щоб Росія знову вийшла на міжнародну арену, – це Роман Абрамович, колишній власник «Челсі».

Абрамович навіть відіграв роль у створенні початкових мирних переговорів між двома країнами минулого року», – пише Marca.

Видання нагадує, що 5 квітня в Лісабоні відбудеться Конгрес УЄФА, на якому Андрій Павелко, який залишається головою УАФ, сподівається бути обраним членом виконкому організації ще на чотири роки.

«Для росіян його перемога не буде добрим знаком», – констатують іспанці.

У жовтні Україна приєдналася до Іспанії та Португалії у спільній заявці для проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року, яку повністю підтримав президент України Володимир Зеленський. Він сказав тоді, що запрошення України потенційно прийняти ігри на чемпіонаті світу з футболу – це «більше, ніж символ віри в нашу спільну перемогу».

Теги: конфлікт перемога роман президент Україна Володимир Зеленський Андрій Павелко війна росія

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