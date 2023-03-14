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ЗМІ: Керівник УАФ отримав підтримку Чеферіна і обиратиметься на посаду віцепрезидента УЕФА

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ЗМІ: Керівник УАФ отримав підтримку Чеферіна і обиратиметься на посаду віцепрезидента УЕФА
Андрій Павелко
фото з відкритих джерел

Павелко працює над залученням голосів від національних асоціацій

Очільник УАФ Андрій Павелко планує балотуватись у віце-президенти УЕФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com

За інформацією телеграм-каналу "Динамо Київ Inside", президент УЕФА Александр Чеферін вже схвалив кандидатуру українця. 

Тепер Павелко працює над залученням голосів від національних асоціацій. 

Раніше повідомлялося, що керівник УАФ став єдиним кандидатом від України на переобрання у члени виконкому УЄФА.

Нагадаємо, що вибори в УЄФА пройдуть 5 квітня.

Теги: вибори Андрій Павелко президент Александр Чеферін

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