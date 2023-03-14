ЗМІ: Керівник УАФ отримав підтримку Чеферіна і обиратиметься на посаду віцепрезидента УЕФА

Павелко працює над залученням голосів від національних асоціацій

Очільник УАФ Андрій Павелко планує балотуватись у віце-президенти УЕФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією телеграм-каналу "Динамо Київ Inside", президент УЕФА Александр Чеферін вже схвалив кандидатуру українця.

Тепер Павелко працює над залученням голосів від національних асоціацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що керівник УАФ став єдиним кандидатом від України на переобрання у члени виконкому УЄФА.

Нагадаємо, що вибори в УЄФА пройдуть 5 квітня.