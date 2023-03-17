Україну повернуть до заявки на ЧС-2030, але тільки за одніє умови

Іспанці та італійці очікують припинення тиску на УАФ та її очільника збоку української влади

Іспанія та Португалія домовилися з Марокко подати спільну заявку на проведення ЧС-2030. Про це йдеться у офіційній заяві на сайті федерації футболу Іспанії.

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Луїс Рубіалес і Фернандо Гомес, президенти RFEF та FPF відповідно, досягли угоди з Фузі Лекжаа, президентом Королівської марокканської федерації футболу (FRMF), про формування спільної кандидатури, яка матиме якнайбільше шансів на перемогу не лише з погляду інфраструктури, але й у соціальному та культурному плані.

«Це історична кандидатура, оскільки вперше чемпіонат світу з футболу серед чоловіків буде проводитись спільно на двох різних континентах. Союз трьох сусідніх країн сприятиме зміцненню зв'язків між Європою та Африкою, а також усім Середземномор'ям і надихне тисячі молодих людей з обох континентів», – йдеться в заяві.

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При цьому, федерації Іспанії та Португалії «сподіваються, що Українська асоціація футболу та її президент Андрій Павелко подолають труднощі, з якими вони наразі стикаються, щоб представити спільну кандидатуру від чотирьох країн».

Ймовірно, йдеться про те, що УАФ та її президент з кінця минулого року опинилися в епіцентрі кримінально-медійної атаки, про що неодноразово інформували представники Асоціації.

В УАФ підкреслювали, що активізовані, як за командою, старі кримінальні провадження щодо керівництва організації – штучні та безперспективні. На користь цього говорить і висновок НАБУ у справі «трав'яного заводу УАФ», де детективи раніше не знайшли доказів провини Павелка через три роки слідчих дій.

Крім того, у грудні минулого року мала місце спроба організації перевороту в УАФ з метою «призначити» іншого президента Асоціації, яка супроводжувалася втручанням правоохоронців та тиском на регіональних представників УАФ. Тоді УЄФА та ФІФА листом попередили Україну та заявили про необхідність припинити подібне втручання під загрозою виключення нашої країни з міжнародних футбольних організацій.

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За даними провідного іспанського видання El Pais, «у Офісі Володимира Зеленського знають, що спроби усунення Павелка зменшують шанси на проведення Україною ЧС-2030». Ці спроби вже кілька разів поспіль зробили прокурори ОГП, використовуючи скандальний столичний Печерський суд. Проте Павелку все ж таки вдалося зберегти посаду, оскільки зараз триває апеляційний судовий розгляд питання про усунення. У будь-якому разі така практика суперечить статутам УЄФА та ФІФА, а тому й спричинила заміну України у заявці на ЧС-2030.