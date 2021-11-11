Перед футбольним матчем Україна – Болгарія на стадіоні в Одесі сталася пожежа

Вогонь вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників

У день товариського матчу Україна – Болгарія на стадіоні «Чорноморець», де 11 листопада має пройти зустріч, спалахнула пожежа.

Вогонь охопив приміщення скейтпарку, але пожежу вдалося ліквідувати за допомогою вогнегасника ще до прибуття рятувальників, повідомляє sport.ua.

У ДСНС повідомили, що причиною пожежі стало коротке замикання проводки в кулері в одному з офісів, що знаходяться у будівлі стадіону. Вогонь встиг поширитися на площу у два квадратні метри.

Матч України – Болгарія розпочнеться о 19:30.