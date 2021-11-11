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    Перед футбольним матчем Україна – Болгарія на стадіоні в Одесі сталася пожежа

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    Пожежу на стадіоні &laquo;Чорноморець&raquo; швидко загасили - Перед футбольним матчем Україна – Болгарія на стадіоні в Одесі сталася пожежа
    Пожежу на стадіоні «Чорноморець» швидко загасили
    фото з відкритих джерел

    Вогонь вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників

    У день товариського матчу Україна – Болгарія на стадіоні «Чорноморець», де 11 листопада має пройти зустріч, спалахнула пожежа.

    Вогонь охопив приміщення скейтпарку, але пожежу вдалося ліквідувати за допомогою вогнегасника ще до прибуття рятувальників, повідомляє sport.ua.

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    У ДСНС повідомили, що причиною пожежі стало коротке замикання проводки в кулері в одному з офісів, що знаходяться у будівлі стадіону. Вогонь встиг поширитися на площу у два квадратні метри.

    Матч України – Болгарія розпочнеться о 19:30.

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    Теги: пожежа Болгарія Україна
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    Перед футбольним матчем Україна – Болгарія на стадіоні в Одесі сталася пожежа