Перед футбольним матчем Україна – Болгарія на стадіоні в Одесі сталася пожежа
Вогонь вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників
У день товариського матчу Україна – Болгарія на стадіоні «Чорноморець», де 11 листопада має пройти зустріч, спалахнула пожежа.
Вогонь охопив приміщення скейтпарку, але пожежу вдалося ліквідувати за допомогою вогнегасника ще до прибуття рятувальників, повідомляє sport.ua.
У ДСНС повідомили, що причиною пожежі стало коротке замикання проводки в кулері в одному з офісів, що знаходяться у будівлі стадіону. Вогонь встиг поширитися на площу у два квадратні метри.
Матч України – Болгарія розпочнеться о 19:30.
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