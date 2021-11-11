Де дивитися футбольний матч збірних України та Болгарії

Національна команда проведе останню перевірку перед грою відбору до чемпіонату світу з Боснією та Герцеговиною

11 листопада збірна України з футболу проведе в Одесі товариський матч проти команди Болгарії. Ця зустріч стане останньою перевіркою перед грою відбору до чемпіонату світу з Боснією та Герцеговиною, яка відбудеться 16 листопада.

Україна та Болгарія п'ять разів зустрічалися у товариських іграх. Наша команда не зазнала в них жодної поразки: дві перші зустрічі завершился внічию – 1:1, а потім українці брали гору – двічі з рахунком 1:0, і одного разу розгромили суперників – 3:0

Букмекери віддають перевагу команді Олександра Петракова. Коефіцієнти такі: на перемогу господарів – 1,47, на нічию – 4,10, на виграш гостей – 7,90.

У прямій трансляції матч Україна – Болгарія покаже телеканал «Футбол 1». Початок гри – о 19:30. Канал «Україна» транслюватиме зустріч у запису (о 23.20).