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    Де дивитися футбольний матч збірних України та Болгарії

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    Збірна України проведе останній товариський матч у році - Де дивитися футбольний матч збірних України та Болгарії
    Збірна України проведе останній товариський матч у році
    фото з відкритих джерел

    Національна команда проведе останню перевірку перед грою відбору до чемпіонату світу з Боснією та Герцеговиною

    11 листопада збірна України з футболу проведе в Одесі товариський матч проти команди Болгарії. Ця зустріч стане останньою перевіркою перед грою відбору до чемпіонату світу з Боснією та Герцеговиною, яка відбудеться 16 листопада.

    Україна та Болгарія п'ять разів зустрічалися у товариських іграх. Наша команда не зазнала в них жодної поразки: дві перші зустрічі завершился внічию – 1:1, а потім українці брали гору – двічі з рахунком 1:0, і одного разу розгромили суперників – 3:0

    Букмекери віддають перевагу команді Олександра Петракова. Коефіцієнти такі: на перемогу господарів – 1,47, на нічию – 4,10, на виграш гостей – 7,90.

    У прямій трансляції матч Україна – Болгарія покаже телеканал «Футбол 1». Початок гри – о 19:30. Канал «Україна» транслюватиме зустріч у запису (о 23.20).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Петраков
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    Де дивитися футбольний матч збірних України та Болгарії