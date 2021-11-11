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    Нападник «Манчестер Юнайтед» Кавані написав дитячу книгу

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    Едінсон Кавані товаришує з Кріштіану Роналду - Нападник «Манчестер Юнайтед» Кавані написав дитячу книгу
    Едінсон Кавані товаришує з Кріштіану Роналду
    фото з відкритих джерел

    Футболіст вирішив залишити після себе пам’ять

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Едінсон Кавані презентував книгу для дітей. Випустив її уругваєць у своїй країні. Книжка отримала назву «Світло мого імені».

    «Все це пов'язано з тим фактом, що мене назвали на честь дуже відомої людини Томаса Едісона. Він був генієм світового масштабу, який винайшов лампочку, і тому книга отримала свою назву. Це про цікавого і безневинного хлопчика, який відкриває для себе життя.

    Я хочу залишити щось після себе, щоб передати послання надії бідним дітям у кожній країні. Знання їхньої особистості допоможе їм безпечно слідувати життєвим шляхом», – цитує Кавані The Sun.

    34-річний Кавані є найвідомішим футболістом Уругваю. За «Парі Сен-Жермен» він забив 115 голів – це найкращий результат в історії клубу. З парижанами він завоював 25 трофеїв.

    Зараз виступає за «Манчестер Юнайтед». На початку сезону був травмований, тому провів восени лише вісім матчів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані
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    Нападник «Манчестер Юнайтед» Кавані написав дитячу книгу