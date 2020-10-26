Перед матчем з «Ференцварошем» Луческу залишився без основних воротаря і оборонця



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Динамівці полетіли в Будапешт в урізаному складі Світлина - Динамо від Шурика

Георгія Бущана та Віталія Миколенка підкосили коронавірусна інфекція

У понеділок вдень київське «Динамо» вирушило до Угорщини, де в середу, 27 жовтня, «біло-сині» проведуть матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів з місцевим «Ференцварошем». У складі динамівської делегації – 26 футболістів.

Воротарі: Бойко, Нещерет, Моргун.

Оборонці: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов.

Півоборонці: Андрієвський, Белуце, Буяльський, Вербіч, Гармаш, Де Пена, Дуелунн, Караваєв, Леднєв, Сидорчук, Цитаїшвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.

Нападники: Клейтон, Родріґес, Русин, Супряга.

У зв'язку з позитивними тестами на Covid-19 не зможуть допомогти команді в Будапешті голкіпер Георгій Бущан і оборонець Віталій Миколенко. Також нагадаємо, що в лазареті команди перебувають Микита Бурда і Володимир Костевич.

Команда вилетіла в Будапешт о 17:30, в повітрі літак з динамівською делегацією проведе трохи більше півтори години.