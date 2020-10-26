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    Перед матчем з «Ференцварошем» Луческу залишився без основних воротаря і оборонця

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    Динамівці полетіли в Будапешт в урізаному складі - Перед матчем з «Ференцварошем» Луческу залишився без основних воротаря і оборонця
    Динамівці полетіли в Будапешт в урізаному складі
    Світлина - Динамо від Шурика

    Георгія Бущана та Віталія Миколенка підкосили коронавірусна інфекція

    У понеділок вдень київське «Динамо» вирушило до Угорщини, де в середу, 27 жовтня, «біло-сині» проведуть матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів з місцевим «Ференцварошем». У складі динамівської делегації – 26 футболістів.

    Воротарі: Бойко, Нещерет, Моргун.

    Оборонці: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов.

    Півоборонці: Андрієвський, Белуце, Буяльський, Вербіч, Гармаш, Де Пена, Дуелунн, Караваєв, Леднєв, Сидорчук, Цитаїшвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.

    Нападники: Клейтон, Родріґес, Русин, Супряга.

    У зв'язку з позитивними тестами на Covid-19 не зможуть допомогти команді в Будапешті голкіпер Георгій Бущан і оборонець Віталій Миколенко. Також нагадаємо, що в лазареті команди перебувають Микита Бурда і Володимир Костевич.

    Команда вилетіла в Будапешт о 17:30, в повітрі літак з динамівською делегацією проведе трохи більше півтори години.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Віктор Циганков Мірча Луческу Беньямін Вербіч Георгій Цитаїшвілі ФК Ференцварош Володимир Костевич Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Артем Шабанов Микита Бурда Денис Гармаш Міккель Дуелунн Томаш Кендзьора Владислав Супряга Валентин Моргун Денис Попов Олександр Андрієвський Богдан Леднєв Жерсон Родріґес Карлос Де Пена Руслан Нещерет Олександр Сирота Ілля Забарний коронавірус Тудор Белуце
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