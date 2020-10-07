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    Офіційно: Шовковський включений у заявку на матч із Францією. Відео з сьогоднішнього тренування легенди

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    У Парижі Олександр Шовковський готовий не лише допомогти Георгію Бущану, а й замінити його у стулці воріт - Офіційно: Шовковський включений у заявку на матч із Францією. Відео з сьогоднішнього тренування легенди
    У Парижі Олександр Шовковський готовий не лише допомогти Георгію Бущану, а й замінити його у стулці воріт
    Світлина - УАФ

    «Вічно Перший» може повернутися у ворота збірної після восьмирічної паузи

    45-річний тренер збірної України Олександр Шовковський буде включений у склад гравців команди на матч проти збірної Франції.

    У зв‘язку з тим, що в складі нашої збірної залишився лише один здоровий голкіпер, Олександра Шовковського було офіційно внесено до заявки на гру з Францією.

    В останнє за національну збірну Шовковський виходив на поле в лютому 2012 року в товариській грі зі збірною Ізраїлю. Тоді Олександр зіграв один тайм і не пропустив голів.

    Олександр Шовковський 92 рази брав участь у матчах національної збірної України. За кількістю зіграних матчів він посідає шосте місце у списку рекордсменів нашої команди.

    Нагадаємо, що у розташуванні національної збірної України з футболу, котра сьогодні, 7 жовтня, о 22:10 за київським часом має розпочати на стадіоні «Парк-де-Пренс» у Парижі товариський матч із чинними чемпіонами світу французами, є великі проблеми з воротарською позицією. Як відомо, інфікувавшись коронавірусною інфекцією, перебуває на самоізоляції основний голкіпер національної команди Андрій П’ятов. Трохи згодом позитивні результати ПЛР-тестів отримали два інших воротарі команди Андрій Лунін та Юрій Паньків, а також шеф-кухар «синьо-жовтих» Любомир Тошіч.

    Як наслідок, в обоймі у Андрія Шевченка в Парижі залишився лише один воротар – динамівець Георгій Бущан. Щоб його підстрахувати, на вечірньому тренуванні вирішив згадати молодість один із тренерів команди, 45-річний ексворотар «Динамо» і збірної Олександр Шовковський.

    Вчора ввечері Шовковський провів на «Парк-де-Пренс» тренування і написав про це у себе в соцмережах.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці минулого тижня, крім П’ятова, позитивний тест на коронавірус отримав його одноклубник за «Шахтарем» Тарас Степаненко та ще двоє співробітників клубу. У зв'язку з виявленими у донецькій команді зараженнями Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораєш не вирушили в розташування збірної України, яка протягом тижня, крім товариського матчу з французами, зіграє з Німеччиною та Іспанією в Лізі націй.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Шовковський Георгій Бущан Андрій П'ятов Андрій Лунін Юрій Паньків коронавірус
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