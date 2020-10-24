  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київське «Динамо» перемогло «Олександрію» і стало лідером Прем’єр-ліги (відео)

    • Розсилка
    Денис Попов нагадав, як добре він грає головою - Київське «Динамо» перемогло «Олександрію» і стало лідером Прем’єр-ліги (відео)
    Денис Попов нагадав, як добре він грає головою
    Світлина - UA-Футбол

    Перемогу «біло-синім» приніс гол на першій хвилині

    Київське «Динамо» перемогло «Олександрію» в матчі сьомого туру української футбольної Прем’єр-ліги.

    У матчі, який щойно, 24 жовтня, завершився на НСК «Олімпійський», підопічні Мірчі Луческу виграли 1:0 завдяки голу, забитому на 52 секунді зустрічі.

    Автором результативного удару став центральний оборонець Денис Попов. Кияни швидко розіграли штрафний, Віталій Миколенко навісив зліва, а Денис влучно пробив головою – 1:0.

    В решту часу «Динамо» холоднокровно контролювало перебіг подій на полі, тримаючи в голові найперше матч другого туру групового турніру Ліги чемпіонів, у якому кияни в середу, 28 жовтня, зіграють на виїзді з «Ференцварошем». Єдиним негативом для киян стало вилучення за грубу гру на 89-й хвилині півоборонця Миколи Шапаренка. У підсумку зустріч так і завершилася – 1:0.

    Ця перемога вивела «Динамо» на перше місце в таблиці Прем’єр-ліги. Кияни набрали 17 очок і випереджають на два пункти «Ворсклу» та на чотири – «Шахтар». Донеччани і полтавці сьогодні розійшлися в очному протистоянні миром.

    Ще в одному матчі сьомого туру чернігівська «Десна» перемогла у Києві 2:0 донецький «Олімпік». У цій зустрічі відзначалися Ілля Шевцов та Андрій Тотовицький. Перемога вивели чернігівців з 12-ма очками на четверте місце в таблиці. «Олімпік» разом із «Олександрією» ділять сьоме-восьме місця. В обох – по дев’ять очок.

     Читайте також: «Ювентус» без Роналду впевнено обіграв «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК Олександрія ФК «Десна» Мірча Луческу Микола Шапаренко Віталій Миколенко Денис Попов Андрій Тотовицький Ілля Шевцов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies