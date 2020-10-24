Київське «Динамо» перемогло «Олександрію» і стало лідером Прем’єр-ліги (відео)



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Перемогу «біло-синім» приніс гол на першій хвилині

Київське «Динамо» перемогло «Олександрію» в матчі сьомого туру української футбольної Прем’єр-ліги.

У матчі, який щойно, 24 жовтня, завершився на НСК «Олімпійський», підопічні Мірчі Луческу виграли 1:0 завдяки голу, забитому на 52 секунді зустрічі.

Автором результативного удару став центральний оборонець Денис Попов. Кияни швидко розіграли штрафний, Віталій Миколенко навісив зліва, а Денис влучно пробив головою – 1:0.

В решту часу «Динамо» холоднокровно контролювало перебіг подій на полі, тримаючи в голові найперше матч другого туру групового турніру Ліги чемпіонів, у якому кияни в середу, 28 жовтня, зіграють на виїзді з «Ференцварошем». Єдиним негативом для киян стало вилучення за грубу гру на 89-й хвилині півоборонця Миколи Шапаренка. У підсумку зустріч так і завершилася – 1:0.

Ця перемога вивела «Динамо» на перше місце в таблиці Прем’єр-ліги. Кияни набрали 17 очок і випереджають на два пункти «Ворсклу» та на чотири – «Шахтар». Донеччани і полтавці сьогодні розійшлися в очному протистоянні миром.

Ще в одному матчі сьомого туру чернігівська «Десна» перемогла у Києві 2:0 донецький «Олімпік». У цій зустрічі відзначалися Ілля Шевцов та Андрій Тотовицький. Перемога вивели чернігівців з 12-ма очками на четверте місце в таблиці. «Олімпік» разом із «Олександрією» ділять сьоме-восьме місця. В обох – по дев’ять очок.