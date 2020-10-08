Франція завдала Україні рекордної поразки в історії (відео)

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Коронавірусна криза вдарила по українській збірній аж надто болісно

Збірна Франції з футболу завдала національній команді України рекордної поразки в історії у товариському матчі, яких щойно завершився на «Стад де Франс» у передмісті Парижа Сен-Дені.

Досі найкрупнішими були поразки української збірної з рахунком 0:4. З таким рахунком українці в 1995-му програвали хорватам, а в 2006-му і 2020-му – іспанцям.

Збірна Франції – збірна України – 7:1

Голи: 1:0 – Камавінґа (9). 2:0 – Олів’є Жиру (24). 3:0 – Олів’є Жиру (34). 4:0 – Віталій Миколенко (39, автогол). 4:1 – Віктор Циганков (52). 5:1 – Толіссо (65). 6:1 - Мбаппе (82). 7:1 - Ґрізманн (89)

Франція: Манданда (Маньян, 46) – Бенжамін Павар, Упамекано (Варан, 46), Ленґле, Люка Дінь – Нзонзі, Камавінґа (Поґба, 60), Толіссо, Ауар (Ґрізманн, 59) – Марсьяль (Мбеппе, 46), Олів’є Жиру (к) (Бен Єддер, 73). Тренер – Дідьє Дешам

Україна: Бущан – Юхим Конопля, Забарний, Віталій Миколенко (Чеберко, 46), Богдан Михайличенко (Едуард Соболь, 46) – Євген Макаренко (Володимир Шепелєв, 62), Харатін – Ярмоленко (к) (Роман Яремчук, 62) – Руслан Малиновський (Віктор Циганков, 46), Шапаренко, Олександр Зубков (Безус, 71). Тренер – Андрій Шевченко

Судді: Трейманіс – Ґедерманіс, Спасьєніковс (усі – Латвія)

Попередження: Руслан Малиновський (43), Харатін (50), Юхим Конопля (61)

7 жовтня. Сен-Дені. «Стад де Франс». 1000 глядачів

Нагадаємо, що напередодні цього матчу українську збірну підкосила коронавірусна інфекція. З обойми випали відразу три воротарі – Андрій П’ятов, Андрій Лунін і Юрій Паньків. Як наслідок, у резерві команди, щоб підстрахувати єдиного з обойми здорового воротаря Георгія Бущана, був 45-річний тренер Олександр Шовковський. Крім того, через коронавірус випав опорний хав Тарас Степаненко, а разом із ним на самоізоляцію вимушені піти інші викликані в збірну футболісти «Шахтаря» - Микола Мавієнко, Віктор Коваленко, Марлос, Жуніор Мораєш.

Експериментальний склад української команди посипався доволі швидко. Після помилки Бущана, який відбив м’яч перед собою, ударом через себе по дузі вразив ворота Едуардо Камавінґа. 17-річний хавбек «Ренна» тим самим став наймолодшим автором голу в історії французької збірної.

Другий м’яч ударом метрів з 20-ти забив Олів’є Жиру, для якого цей матч став сотим у складі збірної.

Ще через десять хвилин Жиру, зігравши після невдалої гри Бущана на добиванні, зробив дубль – 3:0.

Четвертий гол, зрізавши м’яч головою у власні ворота, забив Віталій Миколенко – 4:0.

Відразу після перерви французи, таке враження, трохи втратили концентрацію і впродовж перших десяти хвилин дозволили суперникам створити відразу три момент біля власних воріт. Андрій Ярмоленко і Олександр Зубков своїх нагод не використали, а ось Віктор Циганков дальнім ударом нижній кут воріт дебютанта французької збірної Майка Маньяна вразив – 4:1.

Проте поступово французи повернули собі перевагу і на 65-й хвилині забили вп’яте – тежнічним ударом з дальньої відстані у «шістку» влучив Корентен Толіссо.

Антирекорд української збірної ратифікував Кілліан Мбаппе - 6:1.

А остаточно добив нашу команду дальнім ударом Антуан Ґрізманн - 7:1.

10 і 13 жовтня Україна в рамках Ліги націй прийматиме у Києві Німеччину та Іспанію.