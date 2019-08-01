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    Перед стартом у Лізі чемпіонів «Динамо» через травму втратило провідного футболіста

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    Протистояння з&nbsp;&laquo;Брюґґе&raquo;&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; вочевидь розпочне без Беньяміна Вербіча - Перед стартом у Лізі чемпіонів «Динамо» через травму втратило провідного футболіста
    Протистояння з «Брюґґе» «Динамо» вочевидь розпочне без Беньяміна Вербіча
    24tv.ua

    Лазарет киян і без того не порожній

    Перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів команда київського «Динамо» через травму втратила словенського футболіста Беньяміна Вербіча.

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    Тренер киян Олександр Хацкевич замінив Беньяміна у перерві матчу першого туру чемпіонату України з «Карпатами». Як зізнався сам футболіст, після 25-ї хвилини його почали переслідувати болі у коліні, то ж змоги продовжити матч у нього не було.

    Наскільки серйозним є пошкодження легіонера поки невідомо. Однак за словами лікарів, є ймовірність рецидиву травми, яку вінґер отримав під час зборів, у матчі проти грецького «Олімпіакоса».

    «Динамо» зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Брюґґе» 6 серпня у Бельгії.

    Нагадаємо, що продовжує знаходитися в лазареті іспанський нападник киян Фран Соль, а лідер команди Віктор Циганков вперше після пошкодження у матчі з «Карпатами» вийшов на заміну.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Прем’єр-ліга Віктор Циганков Беньямін Вербіч Фран Соль
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