Перед стартом у Лізі чемпіонів «Динамо» через травму втратило провідного футболіста



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Протистояння з «Брюґґе» «Динамо» вочевидь розпочне без Беньяміна Вербіча 24tv.ua

Лазарет киян і без того не порожній

Перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів команда київського «Динамо» через травму втратила словенського футболіста Беньяміна Вербіча.

Тренер киян Олександр Хацкевич замінив Беньяміна у перерві матчу першого туру чемпіонату України з «Карпатами». Як зізнався сам футболіст, після 25-ї хвилини його почали переслідувати болі у коліні, то ж змоги продовжити матч у нього не було.

Наскільки серйозним є пошкодження легіонера поки невідомо. Однак за словами лікарів, є ймовірність рецидиву травми, яку вінґер отримав під час зборів, у матчі проти грецького «Олімпіакоса».

«Динамо» зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Брюґґе» 6 серпня у Бельгії.

Нагадаємо, що продовжує знаходитися в лазареті іспанський нападник киян Фран Соль, а лідер команди Віктор Циганков вперше після пошкодження у матчі з «Карпатами» вийшов на заміну.