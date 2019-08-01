Суперник київського «Динамо» в Лізі чемпіонів дорого продав двох провідних футболістів



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Арнау Данжума найближчим часом у Києві не зіграє UA-Футбол

«Брюґґе» напередодні матчів з киянами суттєво послабився

Бельгійський «Брюґґе», який вже 6 серпня прийме команду київського «Динамо» в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, впродовж сьогоднішньої доби дорого продав двох провідних футболістів в англійську Прем’єр-лігу.

Лівий вінґер команди Арнау Данджума став футболістом англійського «Борнмута». Голландець підписав з новою командою п'ятирічний контракт. Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. У минулому сезоні Данджума відзначився шістьма голами та чотирма результативними передачами у 24-х матчах чемпіонату Бельгії та Ліги Чемпіонів.

Данджума до «Брюґґе» грав на Батьківщині за юнацькі команди ПСВ та «Неймеґен». До лав бельгійського ґранда перейшов влітку 2018-го всього за один мільйон євро. На його рахунку вже є два матчі за збірну Нідерландів, при цьому у грі проти Бельгії Арно відзначився забитим м’ячем.

Пізніше ж зімбабвійський центральний півоборонець Марвелус Накамба змінив «Брюґґе» на новачка Прем’єр-ліги «Астон Віллу». Англійський клуб заплатив за перехід гравця 12 мільйонів євро і підписав з ним контракт до літа 2024 року.

25-річний Накамба у професійній кар'єрі також виступав за зімбабвійський «Банту Роверс», французький «Нансі» та голландський «Вітесс». «Брюґґе» купував його за три мільйони євро. У минулому сезоні Накамба провів у складі «Брюґґе» 23 матчі. Також він зіграв чотири матчі за національну збірну Зімбабве.

Нагадаємо, що київське «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів зіграє з «Брюґґе» 6 серпня у Бельгії і 13 серпня – на рідному НСК «Олімпійський».