Переніс інфаркт. Іменитого біатлонного тренера ввели в штучну кому
65-річний німець веде боротьбу за життя
Відомий німецький тренер з біатлону Вольфганг Піхлер серйозно постраждав від серцевої недостатності після велосипедної гонки під Рупольдінгом, повдіомляє видання expressen.se.
65-річний фахівець переніс інфаркт після велотренування. Піхлер був реанімований на місці, а після доставлений в лікарню Траунштайна. Там лікарі ввели тренера в штучну кому.
«Вольфганг зараз в хороших руках. Ми можемо зберігати обережний оптимізм», - сказав його брат Клаус Піхлер.
Повідомляється, що німець знаходиться у важкому, але стабільному стані.
Вольфганг Піхлер багато років був тренером і капітаном національної збірної Швеції з біатлону і домагався великих успіхів разом зі шведськими лижниками. На чолі збірної Швеції фахівець вигравав дві золоті медалі і дві срібна нагороди. У період 2011-2014 роках він працював зі збірною Росії, після чого знову повернувся в шведську команду.
Піхлер, який живе в класичному німецькому біатлонному містечку Рупольдінгу, останнім часом працював Олімпійському комітеті Швеції та займався пошуком та роботою з молодими талантами.