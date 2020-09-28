Переніс інфаркт. Іменитого біатлонного тренера ввели в штучну кому



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Піхлер займався лижними гонками. Після закінчення кар'єри з кінця 1980-х служив офіцером митниці на німецько-австрійському кордоні, в 1990-х став поєднувати службу з тренерською роботою Світлина - pressball.by

65-річний німець веде боротьбу за життя

Відомий німецький тренер з біатлону Вольфганг Піхлер серйозно постраждав від серцевої недостатності після велосипедної гонки під Рупольдінгом, повдіомляє видання expressen.se.

65-річний фахівець переніс інфаркт після велотренування. Піхлер був реанімований на місці, а після доставлений в лікарню Траунштайна. Там лікарі ввели тренера в штучну кому.

«Вольфганг зараз в хороших руках. Ми можемо зберігати обережний оптимізм», - сказав його брат Клаус Піхлер.

Повідомляється, що німець знаходиться у важкому, але стабільному стані.

Вольфганг Піхлер багато років був тренером і капітаном національної збірної Швеції з біатлону і домагався великих успіхів разом зі шведськими лижниками. На чолі збірної Швеції фахівець вигравав дві золоті медалі і дві срібна нагороди. У період 2011-2014 роках він працював зі збірною Росії, після чого знову повернувся в шведську команду.

Піхлер, який живе в класичному німецькому біатлонному містечку Рупольдінгу, останнім часом працював Олімпійському комітеті Швеції та займався пошуком та роботою з молодими талантами.