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    «CAS» виправдала росіянку у допінговій справі. Українська біатлоністка залишилася без «срібла» Олімпіади-2014

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    Семеренко на п'єдесталі пошани спринту Олімпіади у Сочі - «CAS» виправдала росіянку у допінговій справі. Українська біатлоністка залишилася без «срібла» Олімпіади-2014
    Семеренко на п'єдесталі пошани спринту Олімпіади у Сочі

    Спортивний арбітражний суд виніс рішення

    Спортивний арбітражний суд (CAS) виправдав російських біатлоністок Яну Романову та Ольгу Вілухіну у допінговій справі за результатами Олімпіади-2014.

    Зайцева, Вілухіна і Романова підозрювалися в порушенні антидопінгових правил на Олімпіаді в Сочі. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив спортсменок «срібла» в естафеті. Що стосується Вілухіної, то її позбавили ще й «срібла» у спринті.

    Біатлоністки подали апеляцію в CAS. При цьому суд лише частково задовольнив апеляцію дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Зайцевої. Її результати на Олімпіаді залишаться анульованими, але CAS скасував довічне відсторонення від участі в Іграх. Через дискваліфікацію Зайцевої жіночій збірній Росії не повернуть «срібло,» яке біатлоністки завоювали в естафетній гонці.

    Примітно, що після дискваліфікації росіянок у 2017 році українка Віта Семеренко вважалася срібною призеркою у спринті. Тепер Віта знову бронзова призерка Олімпіади.

    Зауважимо, що Віта Семеренко – олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті, яка вигравала п’ять «бронзових» і дві срібні медалі на чемпіонат світу, а також п’ять золотих нагород на чемпіонатах Європи.

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    Джерело: Спортивний арбітражний суд

    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон чемпіонат світу Міжнародний олімпійський комітет МОК Віта Семеренко
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