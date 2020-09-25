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    Біатлоніст Дмитро Підручний: Поїздка у Вісбаден скасовується. Я заразився Covid-19

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    Зі стартами Дмитру Підручному доведеться зачекати - Біатлоніст Дмитро Підручний: Поїздка у Вісбаден скасовується. Я заразився Covid-19
    Зі стартами Дмитру Підручному доведеться зачекати
    Світлина - Instagram Дмитра Підручного

    Чемпіон світу-2019 з біатлону здав позитивний тест

    Чемпіон світу-2019 з біатлону інфікувався коронавірусом. Про це спортсмен повідомив через власні сторінки у соцмережах.

    «Моя поїздка у Вісбаден та участь в гонці City Biathlon скасовується. Сьогодні отримав позитивний результат тесту на Covid-19, тому  змушений бути на самоізоляції. Почуваюся чудово, жодних симптомів немає! Сподіваюся, що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою», - написав Підручний.

    Нагадаємо, що нещодавно Кабінет міністрів заборонив проводити ініційовану зокрема Дмитром Підручним виставкову біатлонну гонку за участю зірок цього виду спорту на набережній Тернопільського ставу. Причиною був той факт, що рідне для Дмитра місто знаходиться в «червоній зоні».

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    У Вісбадені Підручний мав виступати в дуету з землячкою Оленою Підгрушною, а після того мав приєднатися до команди на закордонному зборі в Німеччині чи Австрії.

     Читайте також: Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний: Окремі люди зі мною не вітаються
    біатлон Збірна України Олена Підгрушна Дмитро Підручний коронавірус
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