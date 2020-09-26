Тренер «Минаю» назвав нульовою кваліфікацію арбітра матчу проти «Динамо»



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Романов рефері категорії ФІФА Світлина - football.ua

Кобіну не сподобалася праця арбітра категорії ФІФА

Головний тренер «Миная» Василь Кобін виразив невдоволеність діями арбітра матчу з «Динамо» Віталія Романова та жорстко охарактеризував його суддівський рівень після поразки з рахунком 1:4.

На думку наставника дебютанта Прем’єр-ліги, арбітр Віталій Романов не мав підстав видаляти захисника закарпатців Дмитра Павліша в матчі четвертого туру Favbet Ліги проти «Динамо» (0:4). Підопічні Кобіна грали вдесятьох з 14 хвилини.

«Епізод не тягнув на видалення. Можна було дати другу жовту, але не пряму червону, момент спірний. Скоріше не було, ніж навпаки. Оцінювати суддівство немає сенсу, людина просто не вміє судити. Романов завжди дає мільйон жовтих, його кваліфікація на повному нулі. Нехай думають, що з ним робити. Так не можна, 15-та хвилина - і вже пенальті, не помічаючи фолів з боку «Динамо». Перше порушення від киян - на 30-й хвилині! Рефері був дуже налаштований проти нас. Так не можна ставитися до команди, яка є слабшою рівнем. Звичайно, це рішення арбітра зламало гру», - наголосив Кобін. - У грі з «Олімпіком» нам теж з офсайду забили. Але нічого, ми станемо сильнішими. Ми розуміли, що буде таке суддівство. Але настільки бездарне ... Мені важко щось коментувати».

Зазначимо, що 4 липня 2020 року Романов в матчі чемпіонату між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» вилучив захисника киян Йосипа Пиварича, показавши таким чином 25 червону картку в Прем'єр-лізі України і встановив рекорд УПЛ за цим показником.

Джерело: Футбол 1/2