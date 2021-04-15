Перша ракетка світу Джокович ганебно програв перший матч у сезоні

Новак зізнався, що так погано не грав дуже багато років

Найсильніший тенісист світу й рекордсмен за кількістю тижнів на першій сходинці рейтингу АТР Новак Джокович не зміг пробитися до чвертьфіналу «Мастерса» в Монте-Карло. У матчі третього кола він сенсаційно програв представнику Великобританії Даніелю Евансу з рахунком 4:6, 5:7.

Джокович тричі подав навиліт, здійснив 3 подвійні помилки і реалізував 3 з 10 брейк-пойнтів. На рахунку його суперника, який займає 33-у сходинку в рейтингу ATP, 1 ейс, жодної подвійної помилки і 5 брейків.

«Це був, мабуть, один з найгірших матчів, які я можу згадати за останні роки. Не хочу применшувати заслуги Еванса, але я дійсно просто жахливо відчував себе на корті. Не виходило, по суті, нічого. Це один з таких днів. Вчора я провів хороший матч з Сіннером. А сьогоднішній день став повною протилежністю тому, що було вчора», – наводить слова Джоковича ATP.

Поразка стала першою для Джоковича з листопада минулого року, коли в фіналі Підсумкового турніру в Лондоні він поступився Домініку Тіму.

До чвертьфіналу пробився майстер гри на грунтових кортах Рафаель Надаль, котрий буквально знищив Грігола Дімітрова – 6:1, 6:1.

Чинний переможець турніру італієць Фабіо Фоньїні також у двох сетах здолав серба Філіпа Країновича – 6:2, 7:6.