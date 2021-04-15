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    В Японії припускають скасування Олімпіади

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    Олімпіаду в Токіо можуть скасувати - В Японії припускають скасування Олімпіади
    Олімпіаду в Токіо можуть скасувати
    Фото з відкритих джерел

    Епідемія коноварусу в країні, що сходить, не вщухає

    За 99 днів до початку Ігор у Токіо в Україні розпочалася вакцинація спортсменів, а в Японії досі не дають гарантій проведення Олімпіади. За повідомленням reuters, там не заперечують варіант зі скасуванням змагань, які мають відбутися цього літа.

    Країна вже кілька місяців повністю закрита для туристів, а кількість захворювань не спадає. Зважаючи на це, лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Тошіхіро Ніка припускає скасування Олімпіади, якщо ситуація з поширенням коронавирусу в країні погіршиться.

    «Якщо безпечне проведення Ігор неможливо, то ми повинні скасувати їх. Навіщо проводити Олімпіаду, якщо вона спричинить за собою поширення інфекції?» – заявив Ніка.

    Зараз Японія знаходиться в розпалі четвертої хвилі епідемії коронавируса. У четвер у Токіо зафіксовано 729 нових випадків зараження – найвищий показник з лютого.

    Олімпійський ігри мали пройти минулого літа, проте були перенесені на 2021 рік і мають пройтиз 23 липня по 8 серпня.

    Олімпіаду, нагадаємо, не зможуть відвідати іноземні вболівальники.

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      Теги: Японія Олімпіада-2020
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