В Японії припускають скасування Олімпіади

Епідемія коноварусу в країні, що сходить, не вщухає

За 99 днів до початку Ігор у Токіо в Україні розпочалася вакцинація спортсменів, а в Японії досі не дають гарантій проведення Олімпіади. За повідомленням reuters, там не заперечують варіант зі скасуванням змагань, які мають відбутися цього літа.

Країна вже кілька місяців повністю закрита для туристів, а кількість захворювань не спадає. Зважаючи на це, лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Тошіхіро Ніка припускає скасування Олімпіади, якщо ситуація з поширенням коронавирусу в країні погіршиться.

«Якщо безпечне проведення Ігор неможливо, то ми повинні скасувати їх. Навіщо проводити Олімпіаду, якщо вона спричинить за собою поширення інфекції?» – заявив Ніка.

Зараз Японія знаходиться в розпалі четвертої хвилі епідемії коронавируса. У четвер у Токіо зафіксовано 729 нових випадків зараження – найвищий показник з лютого.

Олімпійський ігри мали пройти минулого літа, проте були перенесені на 2021 рік і мають пройтиз 23 липня по 8 серпня.

Олімпіаду, нагадаємо, не зможуть відвідати іноземні вболівальники.



