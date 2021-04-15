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    Світоліна і Костюк дізналися, з ким зіграють на Кубку Біллі Джин Кінг

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    Еліна Світоліна зіграє в рідному Чорноморську - Світоліна і Костюк дізналися, з ким зіграють на Кубку Біллі Джин Кінг
    Еліна Світоліна зіграє в рідному Чорноморську
    Фото з відкритих джерел

    Наші тенісистки суттєво випереджають суперниць у рейтингу WTA

    Збірна України з тенісу завершує підготовку до ігор з Японією у плей-оф Світової групи Кубку Біллі Джин Кінг-2022. Двобої розпочнуться 16 квітня, а напередодні дівчата завітали на жеребкування, яке визначило хто з ким розпочне матчеву зустріч. П'ятій ракетці світу Еліні Світоліній протистоятиме тенісистка з третьої сотні рейтингу ЧихІро МурамАцу. В перший день також зіграють Марта Костюк і Юкі НаЇто. В табелі про ранги тут переконлива перевага українки у майже 700 сходинок.

    17 квітня дівчата поміняються суперницями, а потім, якщо знадобиться, вийдуть на корт пари – Надія і Людмила Кіченок та Сіхо Акита і Хімарі Сато.

    У другий день змагань капітани можу провести заміни в рамках офіційної заявки.

    Початок матчів 16 і 17 квітня – 11:00. Трансляція поєдинку – на регіональних каналах UA Перший.

    Раніше повідомлялося, що до Чорноморська, де пройде матч, не приїде друга ракетка світу Наомі Осака.

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      Теги: Людмила Кіченок Марта Костюк Наомі Осака
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