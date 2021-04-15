Світоліна і Костюк дізналися, з ким зіграють на Кубку Біллі Джин Кінг

Наші тенісистки суттєво випереджають суперниць у рейтингу WTA

Збірна України з тенісу завершує підготовку до ігор з Японією у плей-оф Світової групи Кубку Біллі Джин Кінг-2022. Двобої розпочнуться 16 квітня, а напередодні дівчата завітали на жеребкування, яке визначило хто з ким розпочне матчеву зустріч. П'ятій ракетці світу Еліні Світоліній протистоятиме тенісистка з третьої сотні рейтингу ЧихІро МурамАцу. В перший день також зіграють Марта Костюк і Юкі НаЇто. В табелі про ранги тут переконлива перевага українки у майже 700 сходинок.

17 квітня дівчата поміняються суперницями, а потім, якщо знадобиться, вийдуть на корт пари – Надія і Людмила Кіченок та Сіхо Акита і Хімарі Сато.

У другий день змагань капітани можу провести заміни в рамках офіційної заявки.

Початок матчів 16 і 17 квітня – 11:00. Трансляція поєдинку – на регіональних каналах UA Перший.

Раніше повідомлялося, що до Чорноморська, де пройде матч, не приїде друга ракетка світу Наомі Осака.