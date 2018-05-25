Піде в актори: Роналду розповів, чим буде займатися після футболу

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Кріштіану Роналду. Фото REUTERS

Кріштіану хоче спробувати себе у кіно

33-річний нападник «Реала» та збірної Португалії Кріштіану Роналду після завершення кар'єри хоче спробувати себе у кіно.

Про це сам футболіст зазначив в інтерв'ю програмі El Chiringuito de Jugones.

«У мене багато різних ідей. Зокрема, хочу спробувати себе в якості актора», - сказав Роналду.

«Ясна річ, що це будуть другорядні ролі, все-таки у мене не так багато досвіду у даній галузі. Хоча, я часто знімаюся у рекламі, і це дає мені таку собі практику», - додав він.

За словами португальця, загалом, йому подобається зніматися на камеру.

«Я вільно спілкуюся англійською, португальською й іспанською мовами. Правда, я побоююся, що коли я з'явлюся на екрані, мені припишуть образ такого собі «красеня» та не оцінять саму акторську роботу», - передає його слова «СЭ».

Нагадаємо, Роналду третій рік поспіль став найпопулярнішим спортсменом світу.

Додамо, що 13-річний футболіст спеціально не забив пенальті та порадив Роналду зробити так само.

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