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    Піде в актори: Роналду розповів, чим буде займатися після футболу

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    Кріштіану Роналду. Фото REUTERS - Піде в актори: Роналду розповів, чим буде займатися після футболу
    Кріштіану Роналду. Фото REUTERS

    Кріштіану хоче спробувати себе у кіно

    33-річний нападник «Реала» та збірної Португалії Кріштіану Роналду після завершення кар'єри хоче спробувати себе у кіно.

    Про це сам  футболіст зазначив в інтерв'ю програмі El Chiringuito de Jugones.

    «У мене багато різних ідей. Зокрема, хочу спробувати себе в якості актора», - сказав Роналду.

    «Ясна річ, що це будуть другорядні ролі, все-таки у мене не так багато досвіду у даній галузі. Хоча, я часто знімаюся у рекламі, і це дає мені таку собі практику», - додав він.

    За словами португальця, загалом, йому подобається зніматися на камеру.

    «Я вільно спілкуюся англійською, португальською й іспанською мовами. Правда, я побоююся, що коли я з'явлюся на екрані, мені припишуть образ такого собі «красеня» та не оцінять саму акторську роботу», - передає його слова «СЭ».

    Нагадаємо, Роналду третій рік поспіль став найпопулярнішим спортсменом світу.

    Додамо, що 13-річний футболіст спеціально не забив пенальті та порадив Роналду зробити так само.

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