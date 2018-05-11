Роналду грає за Саудівську Аравію, а Бейл – за Ірландію: у Росії випустили спеціальні марки до ЧС-2018 (фотофакти)

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В РФ знову зганьбилися перед стартом футбольного Мундіалю

У четвер, 10 травня, у поштовий обіг надійшли вісім марок, випущених спеціально до Чемпіонату світу-2018 з футболу.

Тираж кожної – 440 тисяч примірників, розмір 42х30 мм, у відділеннях «Пошти Росії» такі марки можна купити за 40 рублів (приблизно 16 гривень – примітка «Главкома»).

Кожна з марок відсилає до конкретної групи: на лицьовій стороні зображені прапори команд-учасниць, ігрові епізоди й офіційна символіка турніру.

Як стверджує Sports.ru, без неточностей не обійшлося.

Футболіст, схожий на Кріштіану Роналду, грає під 6-м номером у збірній Саудівської Аравії.

Місцями білосніжний м'яч без розпізнавальних знаків замість легендарного Telstar. Місцями – плямистий, але теж не версія ЧС-2018.

Гарет Бейл у формі збірної Ірландії (у валлійців інші комплекти, та й вони не приїдуть до Росії) проти польового гравця з однією воротарською рукавичкою.

Як заявили в АТ «Марка», яке і випустило марки, форма та гравці – умовні, а збіги не то щоб випадкові, скоріше – не заплановані.

«Потрібні були яскраві моменти та яскрава кольорова гамма. Тут питання більше художнього сприйняття, ніж футбольної достовірності», - заявили там.