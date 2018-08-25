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    Підгрушній не вистачило 10 секунд до медалі на літньому чемпіонаті світу з біатлону

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    Олена Підгрушна. Фото biathlon.com.ua - Підгрушній не вистачило 10 секунд до медалі на літньому чемпіонаті світу з біатлону
    Олена Підгрушна. Фото biathlon.com.ua

    Олена фінішувала на п'ятому місці

    Олена Підгрушна зупинилася найближче до нагороди у спринтерській гонці літнього чемпіонату світу 2018 року з біатлону.

    Саме Олена, яка промахнулася одного разу, виявилася найкращою в українській команді за швидкістю – четвертий час на дистанції.

    Анастасія Меркушина, котра готувалася індивідуально в горах, допустила два промахи. Але за рахунок високої швидкості (п’ятий час) зуміла фінішувати сьомою.

    За нею фінішувала Віта Семеренко, яка припустилася одного промаху.

    За даними biathlon.com.ua, Валя Семеренко зіштовхнулася з проблемами у сприйнятті інвентарю під час змішаної естафети, тому на дистанцію спринту не вийшла.

    Літній чемпіонат світу 2018 року з біатлону

    Спринт

    Жінки

    1. Пауліна Фіалкова (Словаччина) (0+1) - 21:50.9
    2. Моніка Хойніш (Польща) (1+1) - +7,2
    3. Галина Вишневська (Казахстан) (0+0) - +23.2
    4. Вероніка Віткова (Чехія) (1+0) - +30.0
    5. Олена Підгрушна (Україна) (0+1) - +33.6
    ...7. Анастасія Меркушина (Україна) (2+0) - +38.8
    ...8. Віта Семеренко (Україна) (0+1) - +57.6
    ...10. Юлія Журавок (Україна) (0+0) - +57.8
    ...36. Марія Кручова (Україна) (2+1) - +3:42.3

    Нагадаємо, Цимбал фінішував сьомим у спринті на літньому чемпіонаті світу.

    біатлон чемпіонат світу Олена Підгрушна Віта Семеренко
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