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Після Гонконгського марафону один бігун помер, а ще 34 особи були госпіталізовані

Христина Жиренко
glavcom.ua
Після Гонконгського марафону один бігун помер, а ще 34 особи були госпіталізовані
Під час і після забігів за медичною допомогою звернулися 842 бігуни
Фото: South China Morning Post

Загалом у Гонконгському марафоні взяли участь близько 74 тисяч бігунів

Один чоловік помер, 34 людей було госпіталізовано після участі у забігах у рамках марафону Standard Chartered Hong Kong Marathon у Гонконгу, повідомляє The Standard.

Близько полудня за місцевим часом 30-річний чоловік раптово знепритомнів на платформі станції метро. Його було доставлено на машині швидкої допомоги до лікарні, де він помер. За інформацією джерел, чоловікові стало зле після того, як він пробіг напівмарафон.

Під час і після забігів за медичною допомогою звернулися 842 бігуни. 34 людини відправили до лікарні, один з них перебуває в критичному стані і четверо – у тяжкому стані.

Один чоловік знепритомнів на фініші 10-кілометрової дистанції, він пережив зупинку серця, але його стан покращується.

Загалом у заході взяли участь близько 74 тисяч бігунів.

Теги: марафон напівмарафон Азія

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