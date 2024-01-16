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Скандал із телемарафоном: в етері з'явилась карта із «російським» Кримом

Христина Петренко
glavcom.ua
Скандал із телемарафоном: в етері з'явилась карта із «російським» Кримом
Скріншоти із продемонстрованою в етері картою почали ширитись мережею
Фото: Ігор Лаченков

Скандальну карту показали в етері о 16:07 у вівторок, 16 січня

Цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини #UAразом» потрапив у черговий скандал. В етері продемонстрували мапу, де Крим позначений територією Росії. Відповідні скріншоти почали ширитись мережею.

На карті, яку показали в етері о 16:07 у вівторок, 16 січня, Крим позначили російською територією.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» 2 січня уклало договір зі столичним ТОВ «Кінокіт» на виробництво телепрограм для цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». Загальна вартість контракту – 104,9 млн грн.

Всього, «Кінокіт» має виробити 62 тис. хвилин контенту на замовлення «Ради». Зазначимо, що за час повномасштабного вторгнення ТОВ «Кінокіт» заробило 253 млн грн на каналі «Рада», виробляючи програми для телемарафону.

Раніше ми повідомляли, що ця фірма має давній тісний зв’язок  із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком

Проте він заявив, що не має відношення до компанії «Кінокіт», яка отримає понад 100 млн грн на виробництво програм для марафону «Єдині новини #UAразом». Його реакція з’явилася через нетривалий час після статті «Главкома» «Золотий телемарафон. Канал «Рада» знову купує за сто мільйонів програми у фірми з орбіти Тимошенка». Він назвав «потоком фейкової інформації» публікації про те, що він чи пов’язані з ним особи отримують кошти за виробництво програм для телемарафону.

«Єдині новини» — інформаційний телемарафон, запущений 24 лютого 2022 року з метою інформування населення щодо ситуації в Україні від початку російського вторгнення в Україну.

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Теги: марафон скандал Кирило Тимошенко Єдині новини

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