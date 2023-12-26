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Кулеба пояснив, як рішення ЄС про відкриття переговорів вплинуло на економіку України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба пояснив, як рішення ЄС про відкриття переговорів вплинуло на економіку України
Глава МЗС наголосив, тепер інвестори точно знають, що Україна буде частиною спільного ринку
фото з відкритих джерел

Як каже Кулеба, після ухвалення рішення ЄС про відкриття переговорів, країни Азії почали активніше звертатися до України

Країни Азії почали більше звертатися до України щодо можливостей, які створює членство нашої країни в Європейському Союзі для їхніх інвесторів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю у рамках національного телемарафону «Єдині новини».

«Пройшов тиждень із моменту ухвалення цього рішення, і ми бачимо в МЗС зростання кількості звернень до нас від країн Азії, які хочуть дізнатися більше про можливості, які членство України в ЄС створює для їхніх інвесторів в Україну», – сказав він.

Глава МЗС наголосив, що тепер інвестори точно знають, що Україна буде частиною спільного ринку, що в Україні діятимуть ті ж самі правила щодо судів, верховенства права і боротьби з корупцією, що і в Європі, тому вони набагато зацікавленіші в інвестиціях в Україну.

«Ми буквально за тиждень ці сигнали побачили, почули і вже маємо практичні позитивні наслідки для майбутнього української економіки від суто політичного рішення про відкриття переговорів», – підсумував Кулеба.

Крім того, міністр певен, що самі переговори будуть складними. За його прогнозом, не буде проблем із безпековим, політичним чи правовим блоками, але переговори щодо економічних інтересів будуть непростими.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

Як повідомлялося, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.

До слова, на наступному засіданні Європейської ради Україну може чекати неприємний сюрприз щодо початку переговорів про членство в ЄС. Причиною цьому може стати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії та експерт з питань розширення П’єр Мірель.

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Теги: Європейський союз Дмитро Кулеба Азія економіка

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