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    Після фіналу Ліги Європи поліція затримала більше 20 вболівальників

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    Фото AFP
    Фото AFP

    У Ліоні та Марселі відбулися сутички фанатів з правоохоронними органами

    Поліція затримала у Ліоні 21 вболівальника, які влаштували заворушення у Ліоні після матчу між іспанським «Атлетико» та французьким «Марселем».

    Про це повідомляє rsport.ria.ru з посиланням на французьку газету Parisien.

    Як зазначає видання, вболівальники були затримані на стадіоні, де відбувся матч.

    З 21 затриманого 18 є вболівальниками «Марселя». Під варту поміщені 17 осіб.

    Частина з них затримані за використання димових шашок на стадіоні, інші – за напад на інших уболівальників на трибунах.

    Зіткнення також відбулися у Марселі, де велася трансляція матчу, й у центрі Ліона.

    Зауважимо, що «Марсель» жодного разу не ставав переможцем Кубка УЄФА / Ліги Європи, тричі дійшовши до фіналу (1999, 2004, 2018). Французький клуб повторив антирекорд португальської «Бенфіки» за кількістю поразок у фіналах.

    Нагадаємо, «Атлетико» розгромив «Марсель» у Ліоні з рахунком 3:0 і став переможцем Ліги Європи.

    Дивіться також, як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу.

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