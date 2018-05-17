Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
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Фото: УЄФА
За цим показником мадридський клуб наздогнав «Севілью»
У середу, 16 травня, відбувся фінальний матч футбольної Ліги Європи сезону-2017/18.
У вирішальному протистоянні зійшлися іспанський «Атлетико» та французький «Марсель».
Зустріч відбувалася у французькому «Ліоні».
«Атлетико» несподівано не вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів і тепер мав намір втретє виграти Лігу Європи.
І це у мадридців вийшло – перемога 3:0 тому підтвердження.
Вашій увазі найкращі моменти фінального протистояння другого за значимістю клубного турніру Європи.
uefa.com
Завдяки цій перемозі «Атлетико» завоював третій кубок Ліги Європи, наздогнавши за цим показником «Севілью».