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    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)

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    Фото: УЄФА
    Фото: УЄФА

    За цим показником мадридський клуб наздогнав «Севілью»

    У середу, 16 травня, відбувся фінальний матч футбольної Ліги Європи сезону-2017/18.

    У вирішальному протистоянні зійшлися іспанський «Атлетико» та французький «Марсель».

    Зустріч відбувалася у французькому «Ліоні».

    «Атлетико» несподівано не вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів і тепер мав намір втретє виграти Лігу Європи.

    І це у мадридців вийшло – перемога 3:0 тому підтвердження.

    Вашій увазі найкращі моменти фінального протистояння другого за значимістю клубного турніру Європи.

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    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    Як «Атлетико» втретє виграв Лігу Європи з футболу (фотогалерея)
    uefa.com

    Завдяки цій перемозі «Атлетико» завоював третій кубок Ліги Європи, наздогнавши за цим показником «Севілью».

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